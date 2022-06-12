Perez: "Liderlik için Verstappen'le savaşmamak doğru bir karardı"

Haberi dinle

Meksikalı sürücü, startta pole pozisyonu sahibi Charles Leclerc'i geçmesinin ardından liderliğini koruyordu ancak sanal güvenlik aracı periyodundan sonra Verstappen'in hızına yetişmekte zorlandı.

Perez, Kevin Magnussen pistte durduğu için çıkan ikinci sanal güvenlik aracının ardından benzer bir şekilde tempo kaybetti ve bu nedenle, galibiyet için Verstappen ile savaşmamanın "doğru karar" olduğunu söyledi.

Perez, "Bunu anlamam lazım. O sırada lastikleri zorladığımı düşünmüyordum. Tam sanal güvenlik aracı sırasında tempo kaybettik."

"O noktaya kadar işler iyi gidiyordu ama sanal güvenli aracından sonra büyük ölçüde tempo kaybettik."

"Buna bağlı bir şey olduğuna eminim. Muhtemelen o sırada lastikler soğudu ve aşınma vardı. Bu yüzden ne olduğunu anlamamız lazım." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, passes Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Perez, 15. turun başında liderliği Verstappen'e kaybetti ancak Meksikalı, yarışın kalanında karşılık veremeyerek 20 saniye geride finiş gördü.

"Max o sırada çok daha hızlıydı bu yüzden savaşmamak doğru karardı çünkü o sırada tempom yoktu. Yani Max o noktada önde olmayı hak etti."

"Ayrıca çok geç pite geldik, yani sonucu etkileyen birkaç şey vardı. Fakat günün sonunda Max kazanmayı hak etti çünkü hızlı araç ondaydı."

Perez ayrıca Red Bull'un kendisini neden ilk sanal güvenlik aracı sırasında pite almadığını sorguladı ve bunun takım içerisindeki "iletişim eksikliğinden" olabileceğini söyledi. Leclerc'in pite gelmesi Red Bull pilotlarına karşı avantaj elde etmesini sağladı ancak daha sonra motor arızası nedeniyle yarıştan çekildi.

"Maalesef sanal güvenlik aracı sırasında pite gelemedik. Bir iletişim eksikliği oldu. Pite gelmek istediğimizde biraz geç kalmıştık."

"Lastik aşınması bende çok fazlaydı. Bunu anlamamız gerekiyor çünkü Max bugün orta hamurdaki stintte çok daha güçlüydü. Yani inceleyecek çok şeyimiz var ama yine de takım için çok iyi bir sonuç aldık."

"Ferrari'nin probleminden sonra bu sonucu eve getirmeye odaklandık."

Perez yine de en hızlı tur puanını elde etti ve ikinci oldu. Bu da Meksikalı pilotu sürücüler şampiyonasında Leclerc'in önüne ve lider takım arkadaşının 21 puan arkasında ikinci sıraya yerleştirdi.