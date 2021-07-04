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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Perez, Leclerc'le yaşadığı olaylardan sonra ''davranışından dolayı rahat hissetmemiş''

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Adam Cooper
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, Avusturya Grand Prix'sinde Ferrari'den Charles Leclerc'i iki kez pist dışına çıkmaya zorlamasından dolayı kendi davranışından dolayı rahat hissetmediğini söyledi.

Perez, Leclerc'le yaşadığı olaylardan sonra ''davranışından dolayı rahat hissetmemiş''

Perez ve Leclerc, Red Bull Ring'deki yarışın 41. turunda sekizinci yer için savaşıyorlardı ancak Meksikalı pilot, Ferrari sürücüsünü dördüncü virajda pistten çıkmaya zorladı ve Leclerc çakıla girdi.

Red Bull pilotu, bu olaydan kısa bir süre sonra beş saniyelik bir süre cezasına çarptırıldı ancak aynı olay bu kez altıncı virajda yaşandı ve Perez, FIA hakemlerinden ikinci kez beş saniyelik ceza almış oldu.

Yarıştan sonra konuşan Perez, savunucu tavırları nedeniyle özür dileyen bir tavır içerisindeydi ve kendini ''bu tip bir sürücü olmadığını'' ve ''bu konuda rahat hissetmediğini'' söyledi.

Yarışı pist üzerinde beşinci tamamlayıp cezadan sonra altıncı sıraya düşen Meksikalı pilot şu ifadeleri kullandı: ''Charles hakkında çok özgünüm çünkü ben bu şekilde yarışmıyorum.''

''Ben bu şekilde yarışan bir sürücü değilim. Önümüzde çok kirli bir hava vardı, lastikler ve frenler çok sıcaktı. Biz de sadece olabildiğince geç fren yapmaya çalışıyorduk.''

''Olayları henüz görmedim ancak Charles'ın yarışını etkilediysem çok özür dilerim çünkü o çok iyi yarışan bir pilot, her zaman sınırları zorluyor ve ben de aynıyım. Bu yüzden kendi davranışımdan mutlu değilim.''

Motorsport.com/Autosport tarafından yarışın ardından Leclerc'le konuşup konuşmadığı sorulan Perez şunları ekledi: ''Evet, kendi açımdan neler olduğunu anlattım ancak kesinlikle yeterli değildi.''

''Bu tür bir sorun olması hoş değil ancak olayları benim tarafımdan biliyor ve ben bu tip bir sürücü değilim. Kendi davranışım hakkında rahat da hissetmedim.''

Perez ve Leclerc'in arasında yaşanan ilk temas, Perez'in Lando Norris'le dördüncü virajda yaşadığı olayın tıpatıp aynısıydı. Bu olay sonrasında Norris, beş saniyelik ceza almıştı.

Norris'le yaşadığı olay hakkında konuşan Perez, Norris'in önünde olduğunu düşündüğünü ve İngiliz pilotun hasar almadığı için şanslı olduğunu söyledi.

''Norris'le yaşanan olay birinci turdaydı. O bundan kaza almadan kurtulabildi ancak bir sonraki sefer bu çok farklı olabilir.''

''Bu olay sadece birinci turda yaşandı. Önde olduğumu hissetmiştim ve o beni pistin dışına attı, ancak bu adildi çünkü yarışıyoruz.''

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