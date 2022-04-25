Perez: "Leclerc'in önünde kalmak kolay değildi"

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Sergio Perez, iyi bir startın ardından ilk virajda ikinciliği aldı ve yarışın kalan kısmında Charles Leclerc'in baskısına rağmen her seferinde yerini korudu.

Meksikalı pilot, ikinci olarak Red Bull'a 2016 Malezya'dan bu yana ilk dublesini getirirken, sonuçtan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Perez, "Yarış zor fakat eğlenceliydi. Bu tür şartlarda bir numaralı kural bitiş çizgisine ulaşmaktır. Bunu yapmak kolay değildi çünkü hata yapmak çok kolaydı. Fakat olaylardan kaçınmayı ve temiz bir yarış çıkarmayı başardık."

"Bence gerçekten iyi başladık. Max de iyi başladı. Sonrasında geçiş lastiklerini mümkün olduğunca sürdürmeye odaklandım çünkü aşınmanın başladığını hissedebiliyordum. Lastiği biraz korumaya çalışsam da fark yaratmadı. Sonlara doğru lastikler bitmek üzereydi. Charles bu bölümün sonunda çok hızlıydı. Bu yüzden onun önünde kaldığım için mutluydum."

"Yarışım da o noktada başladı. Charles da stintlerin sonuna doğru çok zorluyordu. Buna rağmen yarışın sonuna doğru her şey kontrolümüz altında gibiydi. Fakat son bölümde Charles pite girdi ve erken pitle avantaj yakalamaya çalıştı. Bu yüzden tekrar pite girdik ve hata yapmadığımızdan emin olmaya çalıştık. Bence başardık da. Fakat çok zordu. Bugün hata yapmak çok kolaydı. Bu yüzden duble yapmak harika, takım için çok iyi bir sonuç." dedi.

Ferrari ile savaştan neler öğrendiği sorusuna Perez, "Şikan bölümünde inanılmaz hızlıydılar. Düşük hızlarda odlukça iyi olduklarını düşünüyorum. Charles'ın orada bir hata yaptığını gördük çünkü inanılmaz zorluyordu ve her turda benden biraz daha zaman alıyordu. Yine de genel anlamda takım için iyi bir hafta sonu oldu."

"Sezonun başlangıcı dayanıklılık sorunları ve yolda kaldığımız bazı yarışlar nedeniyle bizim için zordu. Bu yüzden bugün mükemmel bir sonuç elde etmemiz çok önemliydi." cevabını verdi.

"Charles'la olan savaş çok yakındı, her zaman daha erken pit stopla öne geçmesine izin verecek mesafede sürdü. Durumu kontrol altında tuttuğumuzu düşündüğümüz anda lastikleri değiştirdi ve bizim için işi zorlaştırdı

"Benim için aynı lastikle gitmek daha rahat olurdu çünkü Charles kontrolüm altındaydı. Fakat pite girdiğinde, tamamen başka bir yarış oldu."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, on the podium Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images