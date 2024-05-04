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Formula 1 Miami GP

Perez: "Leclerc'e daha fazla yaklaşmak zordu"

Red Bull pilotu Sergio Perez, Miami GP Sprint yarışında 2. olan Ferrari pilotu Charles Leclerc'e daha fazla yaklaşmanın zor olduğunu söyledi.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Max Verstappen'in pole pozisyonundan başlayıp kazandığı Sprint yarışında Leclerc ikinci olurken 3. sıradan başlayan Perez, yarışa başladığı gibi 3. oldu.

İlk turda Daniel Ricciardo'ya geçilerek 4. sıraya gerileyen Perez, güvenlik aracından sonra çok geçmeden Ricciardo'yu geçerek yeniden 3. sıraya yükseldi. O bölümde Perez'le Leclerc arasında 2 sn fark vardı.

Perez, önü açılmasına rağmen Leclerc'le farkı kapatamadı ve hatta 9. tura gelindiğinde aradaki fark 3.5 sn'ye kadar yükselmişti. Yarışın kalan bölümünde Perez farkı kapattı ancak damalı bayrağı Leclerc'in 1.7 sn gerisinde görebildi.

Sprint'in ardından konuşan Perez, "Başlangıçta Daniel'i geçmek gerçekten zordu. Geçtiğimde Charles'la aramda üç saniye vardı ve yarışın kısa süresi düşünüldüğünde oldukça zordu."

"İki saniyeye yaklaşıyordum ama sonra biraz daha yaklaşmak oldukça zordu. "

"Her neyse, hafta sonunun geri kalanı için önümüze bakacağız."

"Taraftarlar inanılmaz. Burada onlarla birlikte olmak gerçekten çok güzel ve umarım bu hafta sonu onlara harika bir yarış izletebilirim." dedi.

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Abdullah Çelik
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