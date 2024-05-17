Perez, Leclerc olayı için ceza almadı, Tsunoda kınama aldı
Sergio Perez, Emilia-Romagna GP öncesinde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında Charles Leclerc'i engellediği gerekçesiyle yapılan soruşturmadan ceza almadan kurtuldu.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Perez, Imola'daki ikinci antrenmanın son bölümümde Charles Leclerc'le bir olaya karışmış, bunun sonucunda inceleme altına alınmıştı.
Seanstan sonra iki sürücünün ifadelerini dinledikten ve mevcut video kanıtlarını ve telsiz iletişimlerini analiz ettikten sonra, komiserler Meksikalı sürücüye ceza verilmesine gerek olmadığını anladılar.
Açıklamada, "Komiserler 11 numaralı aracın sürücüsünü (Sergio Perez), 16 numaralı aracın sürücüsünü (Charles Leclerc) ve takım temsilcilerini dinlemiş ve onlarla birlikte videoyu incelemiştir. Serbest antrenman olduğu göz önünde bulundurulduğunda, tüm taraflar olayın bir cezayı hak etmediği konusunda hemfikirdi." sözlerine yer verildi.
RB'den Yuki Tsunoda ise yanlış bir yerde start antrenmanı yaptığı gerekçesiyle inceleme altındaydı. Hakemler olayı incelediler ve Tsunoda'nın izin verilen bir noktada değil, tehlikeli bir yerde start antrenmanı yaptığını ifade ederek kınama cezası verdiler.
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