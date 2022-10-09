Perez: "Leclerc adil bir ceza aldı"

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Nispeten iyi bir Japonya GP'si geçiren Perez, ilk startta Sainz'ı geçmiş, rakibinin yarış dışı kalmasıyla birlikte ikinci startta rahatlamıştı.

Ancak yarış ilerledikçe hemen önündeki Leclerc'in lastikleri bitti ve iyi bir tempo tutturan Perez son dakikalara girilirken farkı kapatmaya başladı. Meksikalı pilot son turun son şikanında rakibinin yanına kadar gelse de virajı kesen Leclerc yerini korumayı başardı.

Mücadele biter bitmez Leclerc'in olayı inceleme altına alındı ve Monakolu pilota beş saniye zaman cezası verildi, bu da Perez'in ikinciliğe yükselmesi ve daha da önemlisi Max Verstappen'in dünya şampiyonluğuna ulaşmasını sağladı!

Yarışın ardından olup bitene dair konuşan Perez, "Charles'a karşı biraz telaşlıydım, her zamanki gibi çok iyi yarıştı. Birbirimizle gerçekten çok sıkı mücadele ediyorduk. Sonda bir hamle yapmaya çalıştım ancak kendisi lastikleri kilitledi ve ben pistten devam ederken şikanı keserek piste döndü. Aldığı ceza adil."

"Honda için harika bir sonuç, tüm Japon taraftarlar için de inanılmazdı. Max'in şampiyon olması hepimiz için kesinlikle büyük bir haber."

Bizim için de güzel bir yarıştı. Sezon sonuna kadar bu ivmeyi devam ettirmeliyiz." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images