Perez: "Lawrence Stroll'ün yaptığı yatırımlar, takımı başka bir boyuta taşıdı"

Sergio Perez ve Racing Point/Force India arasındaki iş birliği, geride kalan yedi yılın ardından Abu Dhabi Grand Prix'siyle birlikte sona erdi.

Taraflar bu süre içerisinde pek çok podyum elde etti ve Sakhir Grand Prix'sinde takımının ilk galibiyetini alan isim de yine Perez'di.

Perez, bu galibiyet için tam 190 yarış beklerken, son yılında elde ettiği zaferle beraber takımına güzel şekilde veda etmiş oldu.

Meksikalı pilot artık Red Bull için mücadele edecek. Racing Point ise Aston Martin'in fabrika ekibine geldi ve Lawrence Stroll önderliğinde zaferler hedefliyor.

Perez, sözlerine Bahreyn'deki zaferini değerlendirerek başladı: "Takımın hakkını vermemiz gerekiyor çünkü bana bu yıl neler yapabileceğimi gösterebileceğim bir araç verdiler ve bu gerçekten çok özeldi."

"Aynı şekilde Lawrence da büyük bir övgüyü hak ediyor. Bir bakıma onun sayesinde kazanmayı başardım, çünkü yaptığı yatırımlarla tüm ekibi bambaşka bir seviyeye taşıdı. O zaferle bundan faydalanmış oldum."

"Bizim için son derece güzel bir zaferdi. Birlikte çok uzun bir geçmişimiz var ve bunun için çok güzel bir son oldu. Normalde sonlar pek mutlu olmaz, ama bence yedi yıldır birlikte olduğum takımı bu şekilde bırakmak kesinlikle çok özeldi."

"O çok özel bir gündü ve onu asla unutmayacağız. Takımdan böyle bir anla ayrıldığım için mutluyum. "