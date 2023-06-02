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Perez: "Lastikleri daha iyi anlamalıyız"

Sergio Perez, iyi bir cuma günü geçirse de lastikleri daha iyi anlamaya odaklanmaları gerektiğini söylüyor.

Kemal Şengül
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Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, in the pit lane

Sergio Perez cuma günkü her iki seansta da takım arkadaşı Max Verstappen ile aynı turları çıkarmakta zorlandı.

İlk üçe giremeyen Meksikalı sürücü, günün ardından şöyle konuştu: "Bu bir test seansı gibiydi. Barselona'da her zaman öyle hissedersiniz."

"Burası çok elverişli bir pist olduğu için her zaman pek çok şey deneyebiliyorsunuz."

"Barselona, tüm sezondan parçalar taşıdığı için çok önemli bir pist ve bizim için gerçekten çok iyi bir gündü. Gün boyunca pek çok veri topladık."

Perez son sektördeki değişikliğin fiziksel açıdan işlerini zorlaştırdığını fakat genel olarak mutlu olduğunu belirtti.

Perez, "Elbette işinizi daha zorlaştırıyor çünkü boynunuzu zorluyor fakat bu çok kısa bir gün olduğu için çok fazla etkisi olmadı."

"Pazar günü birkaç kişinin boynunu dinlendirmeye çalıştığını göreceğiz çünkü işleri daha zor hale getiriyor."

"Fakat bugünden çıkaracağımız pek çok olumlu şey var. Şimdi sıralama turları ve yarış temposu için lastikleri anlamaya çalışmalıyız." dedi.

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