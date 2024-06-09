Perez: "Lastikleri çalıştıramadım"

Sıralama turlarında iyi bir performans sergileyemeyen Sergio Perez ancak 16. zamanı yaptı ve ilk bölümde elendi.

Son yarışlarda iyi sonuçlar alamayan Perez, şöyle dedi: "Evet, büyük bir hayal kırıklığıydı."

"Hava koşullarıyla beraber her şeyin sıfırlandığı bir seanstı. Her şeye bir araya getiremedik ve arka tarafın çalışmasını sağlayamadık."

"Bu nedenle sıralama benim için tam bir felakete dönüştü. Yol tutuş nedeniyle aracın virajlarda çok fazla kaymasının bedelini ödedim."

"Bence pek çok kişi için çok garip bir seanstı. Yaşadığımız sorunların arkasındaki nedenleri anlamamız gerektiğini düşünüyorum."

"Geriye dönüp baktığımda daha iyi yapabileceğimiz şeyler var ama temelde bugün biraz tempo eksikliğimiz vardı."

Sergio Perez, Red Bull Racing, with his performance coach Jose Canales in the pit lane Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Aracın sürüş tarzının yine kendisinden uzaklaşıp uzaklaşmadığı sorusuna Perez, "Evet, sanırım yarın anlamamız gereken bazı noktalar var."

"Birkaç puan elde edebilirsek, bu iyi bir sonuç olacak ve sonrasında önümüze bakacağız."

"Sadece sorunu anlamalı ve önümüze bakmalıyız." cevabını verdi.

Takımın son dönemdeki gidişatının endişe verici olup olmadığı sorusuna Perez, "Şu anda durum herkes için oldukça zor."

"Ferrari'lere baktığınızda, Monako'da pole pozisyonundaydılar ve bence bu pist ondan çok farklı değil."

"Önümüzde uzun bir sezon var. Sadece Abu Dhabi'de nerede bitirdiğimiz önemli olacak, önümüzde çok farklı pistler var."

"Bugün anlamamız ve bakmamız gereken bazı temel sorunlarımız olduğunu düşünüyorum." cevabını verdi.