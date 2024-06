Perez: "Lastikleri çalıştıramadım"

Sıralama turlarında iyi bir performans sergileyemeyen Sergio Perez ancak 16. zamanı yaptı ve ilk bölümde elendi.

Son yarışlarda iyi sonuçlar alamayan Perez, şöyle dedi: "Evet, büyük bir hayal kırıklığıydı."

"Hava koşullarıyla beraber her şeyin sıfırlandığı bir seanstı. Her şeye bir araya getiremedik ve arka tarafın çalışmasını sağlayamadık."

"Bu nedenle sıralama benim için tam bir felakete dönüştü. Yol tutuş nedeniyle aracın virajlarda çok fazla kaymasının bedelini ödedim."

"Bence pek çok kişi için çok garip bir seanstı. Yaşadığımız sorunların arkasındaki nedenleri anlamamız gerektiğini düşünüyorum."

"Geriye dönüp baktığımda daha iyi yapabileceğimiz şeyler var ama temelde bugün biraz tempo eksikliğimiz vardı."

Sergio Perez, Red Bull Racing, with his performance coach Jose Canales in the pit lane

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images