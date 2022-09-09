Perez: "Lastikler bizim için umut verici görünüyor"

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Meksikalı sürücü, cuma günü temel olarak yarış temposuna odaklandı ve birden fazla kez lastiğini kilitleyerek pist dışına taştı.

Temel olarak yarış için en iyi ayarları bulmaya odaklandığını söyleyen Perez, hafta sonuna yaptıkları başlangıçtan memnun olduğunu dile getirdi.

Pazar günü için grid cezası bulunan Perez, şöyle dedi: "Ayarlarla biraz oynadık, farklı seçenekler üzerinde çalıştık ve ileriye dönük oldukça iyi bilgiler topladık."

"Farklı yere basma gücü seviyeleri de denedik, bu yüzden bu gece için gözden geçirmemiz gereken pek çok bilgiye sahip olduğumuzu düşünüyorum."

"Durum bizim için umut verici çünkü çok sağlam bir programı tamamlamayı başardık."

Ayarlarda Verstappen ile farklı yönlere mi gittikleri sorusuna Perez, "Sanırım sonunda oldukça benzerdik."

"Aramızda birkaç fark vardı ve gece için gözden geçirecek şeyler var. Fakat asıl önemli olan yarış temposunun ve lastik aşınmasının pazar günü nasıl olacağı."

"Yarın için sabırsızlanıyorum ama önemli olan pazar günü."

"Geçiş yapmak zor olsa da aşınma seviyesi ve lastiklerin çalışma şekli umut verici görünüyor." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images