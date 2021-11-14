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Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Perez: "Geçiş yapmak için risk almalıydım fakat bugün için gereksizdi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, sprint sıralama yarışında lastiklerin ilk turlardan sonra aşırı ısındığını ve bu yüzden de geçiş yapamadığını söyledi.

Perez: "Geçiş yapmak için risk almalıydım fakat bugün için gereksizdi"

Meksikalı sürücü, üçüncü sıradan başladığı yarışın başında Carlos Sainz'a geçildi ve tüm yarışı İspanyol pilotun ardında geçirdi.

Rakibine kıyasla daha sert lastiklere sahip olan Perez, birkaç kez atak yapacak mesafeye gelse de, asla o fırsatı yakalayamadı.

Sonuç olarak Perez, damalı bayrağı dördüncü sırada gördü ve Red Bull'a puan getirme fırsatını kaçırmış oldu. Şimdi pazar günkü yarışa, daha kirli taraftan başlaması gerekecek.

Yarışın ardından konuşan Perez, neden Sainz'ı geçemediği sorulduğunda şöyle dedi: "Açıkçası ilk birkaç turun ardından daha iyi durumdaydık fakat sonrasında lastikler aşırı ısınmaya başladı."

"Geçiş yapmak gerekten çok zordu."

"Geçiş yapmak istiyorsam, bugün için gereksiz olan riskler almak zorundaydım."

"Fakat yarından itibaren daha agresif olacağız ve o puanları kazanmaya çalışacağız."

Perez sonrasında şunları ekledi: "Lewis bugün çok iyi bir tempo yakaladı ve beşinci sıraya kadar yükseldi. Yarın gerçek yarışta neler yapabileceğimizi hep birlikte göreceğiz."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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