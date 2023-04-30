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Perez: "Lastik patlatmadığım için şanslıydım"

2023 Azerbaycan GP'yi kazanan Sergio Perez, yarış içerisinde bariyerlere sürttüğü için lastik patlamaması nedeniyle şanslı olduğunu söyledi.

Abdullah Çelik
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Perez: "Lastik patlatmadığım için şanslıydım"

Yarışa üçüncü sıradan başlayan Perez, yarışın başında giren güvenlik aracında takım arkadaşının şanssızlık yaşamasının ardından liderliğe yükselmişti.

Perez, yarışın kalan bölümünü lider götürüp takım arkadaşı Max Verstappen'in farkı kapatmasına izin vermedi. Ancak Perez, 34. turda 15. viraja girişte duvara sürttü ancak bir sorun yaşamayarak yoluna devam etti.

Yarışın ardından yapılan ilk röportajda o anı değerlendiren Perez, "Gerçekten sertti. Özellikle sağ ön lastik patlamadığı için biraz şanslıydım." 

"Bugün bizim için gerçekten iyi ilerledi. DRS treninde kalmayı ve Max'e baskı kurmayı başardık."

"İlk bölümde lastik aşınması açısından daha iyi seviyedeydim ve o andan itibaren her şey iyi görünüyordu."

"Ardından güvenlik aracı geldi ve herkes arasındaki fark kapandı. Bir kez daha sert lastiklerle başka bir yarış oldu."

"İkimiz çok yakındık. Bugün maksimum zorladık. Birbirimizi zorlarken ikimiz de birkaç kez duvara temas ettik."

"Max'in yarış boyunca beni zorlaması gerçekten zordu ancak onu kontrol altında tutmayı başardık." dedi.

Perez, 2021'in ardından bu sezon da kazanarak Azerbaycan'da birden fazla kazanan ilk isim oldu. Hem sprint, hem de ana yarış galibiyetiyle Perez, Verstappen'le puan farkını 6'ya düşürdü.

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