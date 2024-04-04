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Formula 1 Japonya GP

Perez: "Lastik aşınmasını geliştirmemiz gerekiyor"

Red Bull pilotu Sergio Perez, Melbourne'deki zorlu hafta sonunun ardından lastik aşınmasını geliştirmeleri gerektiğini söylüyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Zak Mauger / Motorsport Images

Sergio Perez, son yarış Melbourne'de aracının hasar alması nedeniyle istediği tempoyu sergileyemedi fakat lastik aşınması tarafında da pek iyi görünmüyorlardı.

Araçtaki hasarın hızını ne kadar etkilediği sorusuna Perez, "Açıkçası hızımızı oldukça etkiledi."

"Muhtemelen sonucumuz üzerinde büyük bir etkisi oldu. Fakat başladığım yer, liderlerle aramdaki fark, strateji ve ilk stintte yaşadığım aşınma göz önüne alındığında, muhtemelen hasar olmasaydı bile yarışı kazanamazdım."

"Fakat aşınmayı kesinlikle istediğimiz kadar kontrol edemedik. Bunu daha önce de yaşadık. Örneğin Las Vegas gibi ön tarafın etkilendiği pistlerde sorun yaşıyoruz."

"Melbourne'de olanlardan ders çıkarmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Kontrolümüz dahilinde  -ayarla, lastiklerle- yaptığımız şeyler de elbette vardı; muhtemelen aşınmayı iyileştirmek için doğru yolu seçmedik."

"Bence Ferrari genel olarak bu konuda çok güçlü. McLaren da bu konuda güçlü. Melbourne'de genel olarak bizden daha güçlü olduklarına inanıyorum."

"Fakat Melbourne'de yanlış yaptığımız şeyler de vardı ve  bundan ders çıkardık."

Suzuka sorulduğunda Perez, "Bence iyi bir denge yakalarsanız, burası dünyadaki en iyi sektörüne sahip. Birinci sektör sürücünün keyif alabileceği en iyi sektör." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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