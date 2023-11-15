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Perez, Las Vegas'ta şampiyona ikinciliğini "pekiştirmek" istiyor

Red Bull pilotu Sergio Perez, bu hafta sonu Las Vegas'ta iyi bir sonuç alarak şampiyona ikinciliğini garantilemek istiyor.

Editör Ezel Tan
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Sergio Perez, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Sergio Perez, son yarış Brezilya'da önceki hafta sonlarına göre daha iyi bir performans sergilemiş ve son tura kadar podyum için savaşmıştı.

Şampiyonada Lewis Hamilton ile arasındaki puan farkını 32'ye çıkaran Meksikalı sürücü, bu hafta sonu Las Vegas'ta şampiyona ikinciliğini garantileyebilir.

Hafta sonu öncesinde konuşan Meksikalı pilot, hedefinin bu olduğunu ima etti.

Perez şöyle konuştu: "Sezonu şampiyonada ikinci sırada bitirmek istiyorum. Bu önemli bir hedef."

"Bizi Las Vegas'ta çılgın bir hafta sonu bekliyor. Şimdiden tüm şehir Formula 1 hakkında konuşuyor."

"Bu coşkuyu geçen yıl takım burada RB7 ile gösteri sürüşü yaptığında da hissetmiştim."

"Çözmemiz gereken bazı zorlu görevler var, soğuk havada araç normalden farklı çalışacak. Yine de başarılı bir hafta sonu geçirmek adına ayarlar üzerinde yoğun şekilde çalışıyoruz."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

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