Perez, Las Vegas'ta şampiyona ikinciliğini "pekiştirmek" istiyor
Red Bull pilotu Sergio Perez, bu hafta sonu Las Vegas'ta iyi bir sonuç alarak şampiyona ikinciliğini garantilemek istiyor.
Sergio Perez, son yarış Brezilya'da önceki hafta sonlarına göre daha iyi bir performans sergilemiş ve son tura kadar podyum için savaşmıştı.
Şampiyonada Lewis Hamilton ile arasındaki puan farkını 32'ye çıkaran Meksikalı sürücü, bu hafta sonu Las Vegas'ta şampiyona ikinciliğini garantileyebilir.
Hafta sonu öncesinde konuşan Meksikalı pilot, hedefinin bu olduğunu ima etti.
Perez şöyle konuştu: "Sezonu şampiyonada ikinci sırada bitirmek istiyorum. Bu önemli bir hedef."
"Bizi Las Vegas'ta çılgın bir hafta sonu bekliyor. Şimdiden tüm şehir Formula 1 hakkında konuşuyor."
"Bu coşkuyu geçen yıl takım burada RB7 ile gösteri sürüşü yaptığında da hissetmiştim."
"Çözmemiz gereken bazı zorlu görevler var, soğuk havada araç normalden farklı çalışacak. Yine de başarılı bir hafta sonu geçirmek adına ayarlar üzerinde yoğun şekilde çalışıyoruz."
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19
Son Haberler
GM'nin motor planları, Andretti'nin F1'e giriş çalışmasını güçlendirecek mi?
GM'nin motor planları, Andretti'nin F1'e giriş çalışmasını güçlendirecek mi? GM'nin motor planları, Andretti'nin F1'e giriş çalışmasını güçlendirecek mi?
Hamilton, takımın önde gelen mühendisiyle yaşadığı tartışmayı açıkladı
Hamilton, takımın önde gelen mühendisiyle yaşadığı tartışmayı açıkladı Hamilton, takımın önde gelen mühendisiyle yaşadığı tartışmayı açıkladı
Red Bull'un Abu Dhabi antrenmanlarına iki çaylakla çıkması neden değerli?
Red Bull'un Abu Dhabi antrenmanlarına iki çaylakla çıkması neden değerli? Red Bull'un Abu Dhabi antrenmanlarına iki çaylakla çıkması neden değerli?
Vasseur: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alabiliriz"
Vasseur: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alabiliriz" Vasseur: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alabiliriz"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar