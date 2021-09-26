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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Perez: "Kuru zemin lastiklerine çok geç geçtik"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, geride kalmasının temel nedenini ıslak zemin lastikleriyle attıkları fazladan tur olduğunu söyledi.

Perez: "Kuru zemin lastiklerine çok geç geçtik"

Sergio Perez, Rusya GP sıralama turlarında hayal kırıklığı yaşayan isimlerden biriydi ve yarışa dokuzuncu sıradan başlayacak.

Perez, geride kalma sebebini şöyle anlattı: "Bugün gerçekten çok büyük bir fırsatımız vardı. Fakat pist beklediğimizden daha çabuk kurudu. Geçiş lastikleriyle bir tur daha atmayı planlamıştık. Bu da bizi gerçekten programın gerisine düşürdü çünkü kuru zemin lastiklerine çıktığımızda, sadece piste çıkış turuna ve bir de normal tura sahiptik. Lastikler hiçbir şekilde ısınmamıştı."

"Özellikle pit yolundan çıkış gerçekten çok zordu. Pit yolu çok kaygandı. Sanırım 30-40 saniyelik bir zamana ihtiyacımız vardı. Eğer bu olsaydı, kuru zemin lastiklerini çalıştırmak için ihtiyaç duyduğumuz ikinci turda zorlayabilirdik."

Yaşadığı tüm bu şanssızlıklar sorulduğunda Perez, "Yeterince uzun zamandır buradayım ve bunlar beni yıkacak şeyler değil. Yarın yeni bir fırsatımız var ve zorlamaya devam edeceğim. Bir noktada şansım geri dönecek. Bugün baktığımızda çok iyi bir tempomuz vardı, işler iyiydi. Sadece ikinci tur için 30 saniye gerekiyordu ve buna sahip olmamak harika değil. Bu açıdan kaçırılmış bir fırsattı. Bence kuru zeminde zorlayabildiğim bir turum olsaydı, gerçekten yukarıda olurduk ama eminim pek çok kişi için durum aynıdır." dedi.

Çok geç mi pite geldiği sorusuna Perez, "Evet, geçiş lastikleriyle fazladan bir tur atmaya karar verdik çünkü geçiş lastikleriyle bir tane hazırlık turu yaptık. Bu da bizi programın dışına çıkardı. Sonrasında kuru zemin lastikleri için vakit yoktu." cevabını verdi.

Kimileri, Perez'i eleştiriyor ve performansının büyük hayal kırıklığı olduğunu düşünüyor.

Yaşanan zorluklar göz önüne alındığında artık gelecek yılı mı düşündüğünü sorusuna Perez, "Hayır, hiç de bile. Daha önümüzde çok uzun bir mesafe var. Daha önce de bu pozisyonda yer aldım ve durumu tersine çevireceğimi biliyorum. Önümde gidilecek 10 yarış daha var ve her hafta sonu durum değişebilir. Yani hiç de değil. Sezonun kalanı için sabırsızlanıyorum. Şampiyonada büyük bir savaş halindeyiz ve her hafta sonu durum iki yöne de değişebilir."

"Son birkaç hafta sonu temponun arttığını düşünüyorum. Sonuçlara dönüştürebilmek için son parçayı bulmamız gerekiyor. Bunu daha önce yaptık ve yine yapabileceğimize inanıyorum." cevabını verdi.

Takıma inancım tam ve gidilecek çok yarış var.

Perez yarış hakkında ise şöyle konuştu: "Sağlam bir başlangıç yapmaya ve bazı pozisyonlar kazanmaya çalışacağız. Önümüzde uzun bir yarış var. Pek çok pilot şu anda olması gereken yerde değil. Bu yüzden yarın önümüzde uzun bir mesafe olacak."

"Eğer kuru zeminde geçerse daha fazla fırsat olacak ama ıslak zeminde dramatik bir yarış olabilir. Yani bunun pek önemi yok. Altımızda iyi bir araç var ve yükselecek hıza sahip olmalıyız."

"Bence aşınma çok yüksek olabilir. Bu açıdan ilk birkaç tur kritik olacak. Stratejide neler olduğunu bakmalıyız çünkü pist, beklenenden farklı bir duruma sahip olacak."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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