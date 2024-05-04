Perez: "Küçük bir hata bana pole pozisyonuna mal oldu"
Sergio Perez, Miami GP sıralama turunda yaptığı hatanın kendisine ilk çizgiye, hatta pole pozisyonuna mal olduğuna inanıyor.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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