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Formula 1 Miami GP

Perez: "Küçük bir hata bana pole pozisyonuna mal oldu"

Sergio Perez, Miami GP sıralama turunda yaptığı hatanın kendisine ilk çizgiye, hatta pole pozisyonuna mal olduğuna inanıyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Miami'de gerçekleşen sprintte takım arkadaşı Max Verstappen ve Ferrari pilotu Charles Leclerc'in ardında üçüncü olan Perez, sıralama turlarında bu sefer Carlos Sainz'ın da gerisinde kalarak dördüncü oldu.
İkinci çizgide olmayı beklemeyen Meksikalı pilot, elde ettiği sıralama dolayısıyla hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi.
Seansın ardından konuşan Perez, şunları söyledi: "Çok sıkı bir mücadeleydi."
"0.1 ya da 0.2 saniye beni pole pozisyonuna taşıyabilirdi, yani her şey birbirine çok yakındı. Ama maalesef Q3'teki ilk turumu ayarlayamadım ve sanırım pist de o son turda biraz daha yavaşladı. Yani evet, bugün potansiyelimi en üst düzeye çıkaramadım ama sanırım herkes için durum aynıydı."
"Yol tutuşu o kadar sınırdaydı ki bugün her şey olabilirdi."
"Lastiklerle ilgili çok fazla şey oluyor ama günün sonunda bunu en üst düzeye çıkaramadık. Birkaç yüzde bir ile sıralamamız çok daha farklı olabilirdi, bu yüzden dördüncü olmak beni hayal kırıklığına uğrattı ama öte yandan çok güçlü bir tempoya sahip olduğumuz için mutluyum."
"Bence arkamızdakiler güçlüler ve yarışta da bizim için güçlü bir rakip olacaklar. Bu yüzden yarışta neler yapabileceğimizi göreceğiz."

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