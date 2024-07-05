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Formula 1 Britanya GP

Perez kötü performans sergilemeye devam ederse yerini Ricciardo alabilir!

Milton Keynes merkezli ekip, Sergio Perez'le ilgili maddelerin devreye girmesi halinde iç çözümler arayacak ve ilk seçenek Daniel Ricciardo'nun takıma dönmesi.

Kemal Şengül Roberto Chinchero
Daniel Ricciardo,VCARB

Silverstone padoğunda, hem Red Bull hem de Racing Bulls'u kapsayan önemli bir değişiklik olacağı konuşuluyor.

Silverstone'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansının sonunda Christian Horner'a Martin Brundle tarafından bir soru yöneltildi: "Perez ile bu kadar erken sözleşme imzaladığınız için pişman mısınız?"

Horner bunun üzerine şöyle dedi: "Bu zor bir soru fakat siz de çok iyi biliyorsunuz ki bir takım ile bir sürücü arasındaki sözleşmenin içeriği açıklanmaz."

"Dolayısıyla Checo ile o zaman sözleşme imzalamak benim için son derece mantıklıydı. Yine de bu iyi sonuçlar almak zorunda olduğunuz baskı dolu bir iş."

Aslında bu açıklama, kontratta çeşitli performans maddelerinin, yani alınması gereken minimum sonuçların bulunduğuna dair üstü kapalı bir teyit.

Bazı durumlarda bu koşullar takım arkadaşının performansına göre belirlenirken, bazı durumlarda mutlak sonuçlardan söz ediliyor.

Christian Horner, Team Principal Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal Red Bull Racing

Foto di: Red Bull Content Pool

Perez'in koltuğu gelecek sezon için güvence altına alınmış durumda ancak performansını artırması gerekecek, aksi takdirde sürpriz bir senaryo ortaya çıkabilir.

Red Bull, kararı ne olursa olsun, dış piyasaya yönelmeyecek ve büyük bir sürpriz olmazsa Daniel Ricciardo'ya çağrı yapacak.

Bu, Formula 1'de işlerin ne kadar hızlı değiştiğini doğrulayan klasik bir durum.

Kısa bir süre önce Perez'in geleceği garanti altındayken, Ricciardo spordan ayrılacak gibiydi fakat durum artık değişti.

Ricciardo'nun büyük destekçisi olan Horner, Checo'nun yerini doldurmak gerekirse, Ricciardo'Yu seçmekte kararlı ve Helmut Marko'nun da buna onayı var gibi görünüyor.

Bu uzun süre devam edecek bir durum değil; muhtemelen yaz tatilinin ötesine geçmeyecek.

Perez, koltuğunu kaybederse RB koltuğuna geçmeyecek. Dolayısıyla bu, Perez için Red Bull markasına hatta F1'e veda anlamına gelecek.

Sergio Perez, Red Bull Racing, durante un torneo di freccette

Sergio Perez, Red Bull Racing, durante un torneo di freccette

Foto di: Erik Junius

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