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Formula 1 / Britanya GP / Son dakika

Perez, koronavirüs testinin ardından kendisini tecrit etti!

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Perez, koronavirüs testinin ardından kendisini tecrit etti!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
30 Tem 2020 14:17

Sergio Perez, belirsiz çıkan test sonrasında, Silverstone’da yapılacak Britanya Grand Prix’si öncesinde tekrardan COVID-19 testine tabi olacak.

Racing Point sürücüsü Perez, Silverstone'da Perşembe öğleden sonra FIA basın toplantısında yer alacaktı, ancak takım sadece Lance Stroll tarafından temsil edildi.

Yapılan açıklamada Perez'in COVID-19 testinin "belirsiz" olmasından ötürü basın toplantısında yer almadığı ve ikinci testin sonucunu beklerken, kendini izole ettiği duyuruldu.

Racing Point sözcüsü ise, “Checo, belirsiz bir test sonucunun ardından bugün pistte değil. İkinci testin sonucunu beklerken kendisini izole ediyor." dedi.

Tüm padok personelinin en az beş günde bir COVID-19 için teste tabi tutulması gerekiyor.

Racing Point'in Perez'in koronavirüs testinin pozitif çıkması durumunda bu hafta sonu -takımla yapılan anlaşma kapsamında- Mercedes'in yedek sürücülerinden birisiyle yarışması bekleniyor. 

Bu, Stoffel Vandoorne veya Esteban Gutierrez'in Formula 1'e geri döneceği anlamına geliyor. Çünkü her ikisi de şu anda Mercedes'in yedek pilotu.

Vandoorne son F1 yarışına 2018 Abu Dhabi Grand Prix'de McLaren'la çıktı ve Gutierrez de 2016'dan beri F1'de yarışmadı.

Fakat Perez'in yarışamaması halinde direksiyona Vandoorne'un değil, Gutierrez'in geçmesi bekleniyor.

Çünkü Vandoorne, çarşamba günü başlayacak olan Formula E yarışına hazırlanıyor ve bu yüzden Silverstone için hazır değil.

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Seri Formula 1
Etkinlik Britanya GP
Pilotlar Sergio Perez Şimdi al
Takımlar Racing Point
Editör Mark Bremer

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