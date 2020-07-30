Perez, koronavirüs testinin ardından kendisini tecrit etti!

Racing Point sürücüsü Perez, Silverstone'da Perşembe öğleden sonra FIA basın toplantısında yer alacaktı, ancak takım sadece Lance Stroll tarafından temsil edildi.

Yapılan açıklamada Perez'in COVID-19 testinin "belirsiz" olmasından ötürü basın toplantısında yer almadığı ve ikinci testin sonucunu beklerken, kendini izole ettiği duyuruldu.

Racing Point sözcüsü ise, “Checo, belirsiz bir test sonucunun ardından bugün pistte değil. İkinci testin sonucunu beklerken kendisini izole ediyor." dedi.

Tüm padok personelinin en az beş günde bir COVID-19 için teste tabi tutulması gerekiyor.

Racing Point'in Perez'in koronavirüs testinin pozitif çıkması durumunda bu hafta sonu -takımla yapılan anlaşma kapsamında- Mercedes'in yedek sürücülerinden birisiyle yarışması bekleniyor.

Bu, Stoffel Vandoorne veya Esteban Gutierrez'in Formula 1'e geri döneceği anlamına geliyor. Çünkü her ikisi de şu anda Mercedes'in yedek pilotu.

Vandoorne son F1 yarışına 2018 Abu Dhabi Grand Prix'de McLaren'la çıktı ve Gutierrez de 2016'dan beri F1'de yarışmadı.

Fakat Perez'in yarışamaması halinde direksiyona Vandoorne'un değil, Gutierrez'in geçmesi bekleniyor.

Çünkü Vandoorne, çarşamba günü başlayacak olan Formula E yarışına hazırlanıyor ve bu yüzden Silverstone için hazır değil.