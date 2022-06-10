Perez: "Kontratı erkenden yenilemek, gereksiz baskıyı azaltıyor"

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Meksikalı pilot, Monako GP hafta sonu öncesinde Red Bull ile en azından 2024 sonuna kadar takımda kalmasını sağlayacak iki yıllık yeni bir anlaşma imzalamıştı.

Pilotlar, eğer gelecek yıl ne yapacaklarını bilmiyorlarsa, gereksiz bir baskı içerisinde giriyorlar ve Red Bull en az iki yıllık süre zarfını netleştirerek, Perez'in üzerindeki baskıyı hafifletmiş oldu.

Red Bull sürücüsü, bugünkü basın toplantısında verdiği demeçte şöyle dedi: "Bir sürücü olarak güvende hissetmek ve üzerinizde oluşabilecek bu baskıyı ortadan kaldırmak istiyorsunuz. Yani anlaşma ne kadar erken olursa o kadar iyidir."

"Hafta sonu %100'ünüzü ortaya koymak zaten çok fazla enerji ve odak gerektiriyor. Bu yüzden de geleceğinizi düşünmek sizin için iyi olmuyor."

"Bu açıdan yeni kontrat konusunda bu kadar erken bir noktada anlaşmamız iyi oldu."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Erik Junius

Perez, Red Bull aracına duyduğu güven ve aracın mevcut hızı göz önüne alındığında şampiyonluk savaşı vermek için iyi bir fırsatı olduğunu düşünüyor.

"Önümde iyi bir fırsat olduğunu hissediyorum. Sezonun henüz başındayız fakat her şey olabilir."

"Geçen yıl Red Bull'a kaldığımda, F1'de bir süredir aynı kurallar vardı. Yani takımlarında en uzun süre kalan isimler, bu açıdan iyi bir avantaja sahipti."

"2021 aracının felsefesine uyum sağlamak ve her zaman ondan en iyi şekilde faydalanmak benim için çok zordu. Adapte olmam zaman aldı çünkü çok benzersiz bir sürüş tarzı vardı."

"Sezon sonunda durum iyiydi fakat gerçekten çok zaman alan bir süreçti."

"Şimdi her şeye sıfırdan başlamanın hepimiz için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, mühendisleri ve çevremdeki takımın geri kalanını zaten çok daha iyi tanıyorum. Bu, çok yardımcı oluyor."

"Araç içerisinde kendimi rahat hissediyorum ve maksimumu ortaya koyabiliyorum."