Perez, kontrat konularının "dikkatini dağıtmasına" izin vermeyecek

Red Bull takım patronu Christian Horner, son altı hafta sonunda sadece 15 puan toplayarak sürücüler şampiyonasında altıncılığa gerileyen Perez'in baskı altında olduğunu açıkça ifade etti.

Perez'in geleceği şu anda büyük tartışma konusu ve yerini yaz arasından sonra Liam Lawson'ın alabileceği iddia ediliyor.

Eğer Lawson'da karar kılınmazsa, koltuk için adı geçen bir diğer isim Daniel Ricciardo.

Fakta Perez şu anda odak noktasının kontratı değil, sonraki iki yarışta iyi performans sergilemesi olduğunu söylüyor.

Perez şöyle konuştu: "Sözleşmeler ve benzeri konularda ne durumda olduğumu biliyorum."

"Tüm bunların dikkatimi dağıtmasına izin veremem, önümüzdeki iki hafta sonuna odaklanmalıyım çünkü önceliğimiz bu ve bu zor dönemden çıkmak için takımla birlikte çalışmalıyız."

"Şimdi ara vermek iyi bir haber. Umarım Macaristan ve Belçika gibi çok önemli iki yarış için formuma geri dönebilirim."