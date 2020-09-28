Perez: "Kontrat görüşmelerinde bazı ilerlemeler var"

Racing Point pilotu Sergio Perez, dördüncü sıradan başladığı yarışta ilk turda geriye düşse de, iyi bir performans ortaya koydu ve damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Meksikalı pilot bu sonuçla, bu yıl katıldığı tüm yarışlardan puanla ayrılmış oldu.

İstikrarlı performansıyla dikkat çeken Perez, yarışı şöyle yorumladı: "Başlangıç hariç güzeldi. Bugün her şey yolunda gitti. Pistin iç tarafındaki yol tutuş seviyesi çok düşüktü. Debriyajı bırakır bırakmaz tekerlekler kaymaya başladı ve her iki Renault sürücüsüne de geçildim. Neyse ki, ilk bölümde yumuşak lastiklerin aşınmasını iyi şekilde yönettim ve bu da iyi bir sonuç elde etmemize yardımcı oldu."

"Ricciardo'yu muhteşem ama riskli bir atakla geçtik! İkinci virajda iç taraftan onu geçmeye çalışırken çok yaklaştık ve neredeyse temas yaşayacaktık. Geçiş için tek bir şansım olacağını fark ettim ve fırsat ortaya çıktığında ve lastiklerinin verimi düşmeye başladığında agresif şekilde zorlamaya çalıştım. Mümkün olan en kısa sürede atak yapmak önemliydi ve her şey yolunda gitti."

"Lastikleri iyi çalıştırdık ve ilk bölümdeki performans bana yardım etti. Daniel Riccardo ile aramızdaki hız farkı 0.1 veya 0.2 saniyeden fazla değildi. Bu şartlarda geçiş yapmak neredeyse imkansızdı, ancak lastikleri daha iyi koruyabildim ve Daniel'in lastikleri bitmeye başladığında da onu geçmeyi başardım."

"Bu hafta sonu eski parçalarla yarıştık ve yeni parçaları sabırsızlıkla bekliyorum. Takım yeni parçaları Nurburgring'deki yarış için hazırlamak adına elinden geleni yapıyor. Bugün dördüncülük en yüksek noktaydı."

Öte yandan Perez sezon sonunda Racing Point'ten ayrılacak ve adı Haas ile anılıyor.

Planlarını gelecek hafta açıklayacağı yönündeki iddialar sorulduğunda Perez şöyle yanıt verdi: "Henüz hiçbir şey imzalanmadı, ancak bazı gelişmeler var. İşlerin nasıl gideceğini göreceğiz. Hem ben hem de takımlar acele etmiyor. Yani neler olacağını göreceğiz. Önemli olan bugün çok iyi bir sonuç elde etmiş olmamız."