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Perez: "Kolay bir hafta sonu değildi, sonuçtan memnunum"

İki ay sonra ilk kez podyuma çıkan Sergio Perez, hastalıkla boğuştuğu bir hafta sonunda gelen sonuçtan oldukça memnun.

Altay Gök
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Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, in the Sprint Press Conference

Son üç yarıştır eski temposundan uzaklaşan ve podyuma hasret kalan Perez, bu hafta sonu da iyi bir başlangıç yapamamış ve pist limitlerine takılması sonucu sıralama turlarında ikinci bölümde veda etmişti.

Cumartesi gününden itibaren ise işlerin değiştiğini söyleyebiliriz: sprint sıralamalarında ikincilik, sprint yarışında bir diğer ikincilik, yarışta da 15. sıradan iyi lastik performansıyla tırmanarak gelen bir üçüncülük.

Mücadelenin ardından konuşan Perez, "Gerçekten çok mutluyum. Kişisel olarak, fiziksel olarak benim için çok zor bir hafta sonu oldu. Gerçekten çok halsizdim. Perşembe günü hastaydım. Hafta sonu boyunca yüksek ateş ve uykusuzlukla mücadele ettim."

"Yine de harika toparlandık, çok hızlıydık, stratejimiz de iyiydi." 

"Ferrari çok ama çok güçlüydü, özellikle de düşük hızda çok iyi çekiş yakalayabiliyorlardı. Buna rağmen iyi bir yarış çıkarttık ve yükselebildik." 

"Sonuçtan kesinlikle memnunum, nitekim biraz zor bir dönemden geçmekteydim. Umarım artık geri dönebilmişizdir ve umarım buralarda kalabiliriz." dedi.

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