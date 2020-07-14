Perez: "Kırılan kanattan sonra sadece bir sıra geriye düştüğüm için şanslıyım"

Yarışa 17. sıradan başlayan Perez, yarış boyunca pistin en hızlı isimlerden biriydi ve son bölümde Red Bull pilotu Alex Albon'un arkasına kadar geldi.

Ancak dördüncülük için yaptığı atakta, Red Bull sürücüsüyle temas yaşadı ve ön kanadını kırdı.

Sonrasında performans kaybı yaşayan Perez, Lando Norris'e geçilmekten kurtulamazken, bitiş çizgisini Lance Stroll ve Daniel Ricciardo ile yan yana geçti.

"Bence harika bir geri dönüş oldu. Aracın temposu harikaydı ve takım harika bir strateji yaptı. Geri dönmeyi başardık ve sonunda beşinciliğe, hatta dördüncülüğe kadar çıktık."

"Albon'u gerçekten çok zorluyordum ve maalesef yanlış şekilde dokunduk. Dışarıya doğru önden kayma vardı, direksiyonu çevirdim ve gaza bastım. Sonrasında tüm ön kanat kırıldı. O andan sonra sadece bir sıra kaybettiğim için çok şanslıyım."

"Özellikle elimizde olan her şeyle sonuna kadar zorladığımız için şansımı denemek zorundaydım. Elimde olabilecek olan tek fırsat oydu ve maalesef işe yaramadı, ama sonunda sadece bir pozisyon kaybettiğim için şanslıyım. ”

"Dün ıslak zemindeki tempomuz büyük bir sürpriz oldu, çünkü kuru zeminde çok rekabetçiyiz. Normalde çok daha iyi olmamız gerekiyor."

"Sanırım geçen hafta sonundan sonra oldukça iyi bir adım atmayı başardık."

"Açıkçası araç pek çok açıdan çok yeni. Konsepti tamamen değiştirdik ve bu yüzden onu öğrenmeye devam ediyoruz. İyi bir anlayışımız var."