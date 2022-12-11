Perez: "Kendimi her geçen yıl daha da güçlü hissediyorum"
Red Bull pilotu Sergio Perez, kendisini her geçen yıl daha da güçlü hissettiğini ve önümüzdeki yıl bu ivmesini korumayı umduğunu söyledi.
Red Bull, 2022 Formula 1 sezonunda baskın bir performans sergileyerek iki şampiyonada birden mutlu sona ulaşmayı başardı.
Takımın 2013'ten sonra ilk takımlar şampiyonluğunu elde etmesinde, Max Verstappen ile birlikte Red Bull'a beş kez dubleyi getiren Sergio Perez'in de büyük payı vardı.
Perez sezona iyi başladı ve bazıları şampiyon olabileceğini dahi söyledi. Fakat sezonun orta kısmında özellikle sıralama temposu anlamında geride kaldı ve bu şampiyonluk savaşından kopmasına neden oldu.
Son bölümde yeniden formunu bulmuş görünen Perez, 2023'ü büyük bir umutla bekliyor gibi görünüyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing,Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Bologna'da düzenlenen FIA Ödül Töreni'nde konuşan Perez, "Şampiyonamın başlangıcı, yaşadığımız dayanıklılık sorunları nedeniyle çok zordu."
"Sonrasında gerçekten iyi bir tutarlılığa sahiptik. Sonra bizi Max'in gerisine düşüren bazı zor yarışlar geçirdik."
"Yine de bazı önemli puanlar, podyumlar ve zaferler kazanmayı başardık."
"Son birkaç yarışta mücadeleye geri döndük ve hem Charles hem de Ferrari ile yoğun bir mücadeleye giriştik." dedi.
Perez ayrıca performansını her geçen yıl daha da artırdığı görüşünde.
"Red Bull'daki ikinci sezonum ilkine kıyasla kesinlikle daha iyiydi."
"Yeni bir takıma gelmek, özellikle COVID-19 döneminde kolay değildi, bu da etrafımdaki herkesi tanımamı zorlaştırdı."
"Bu yıl her şey daha iyi gitti ve daha da iyiye gidiyor."
"Bu yıl mühendislerimle kahvaltı yapabildim. Ayrıca birlikte geçirdiğimiz her yılın ardından daha da güçlü hissediyorum."
"İşler kesinlikle doğru yönde ilerliyor.
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