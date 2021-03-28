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Önceki / Takım arkadaşı mücadeleleri: Bahreyn GP
Formula 1 / Son dakika

Perez: ‘’Kendime zaman tanımalıyım’’

Çeviren:
Betim Aker

Red Bull Formula 1 sürücüsü Sergio Perez, Bahreyn Grand Prix sıralamasında üçüncü bölüme çıkamamasının ardından, yeni takımında ‘’daha sabırlı’’ olması ve kendine zaman tanıması gerektiğini söyledi.

Perez: ‘’Kendime zaman tanımalıyım’’

Perez günü 11. sırada tamamlarken, takım arkadaşı Max Verstappen ise pole pozisyonunu aldı.

Meksikalı isim sıralama turlarının üçüncü bölümüne kalmaya yakındı, ancak orta hamurla Aston Martin sürücüsü Lance Stroll’ün 0.035 saniye ardında kaldı.

Perez, Red Bull’daki kariyerinin başlangıcının böyle olmasından ötürü üzgün olduğunu söylese de, öncelikleRB16B’ye anlaşması gerektiğini düşünüyor.

Perez, ’’Genel anlamda zor bir hafta sonu oldu, rüzgar değişimlerine rağmen hızlanmak zordu. Ayrıca bu tek turluk bir lastik, tek turdan fazlasını yapamazsınız.’’

‘’Sadece kendime zaman tanımalıyım, sabırlı olmalıyım ve çalışmalıyım. Sonrasında da her şey yoluna girecek, hiç endişeli değilim.’’

‘’Araçta yaptığım her kilometre aracı daha iyi anlamama çok yardımcı oluyor. Sıralamadan önce araçta kaydettiğim ilerlemeden memnunum.’’ dedi.

Sergio Perez, 2021 Bahrain GP

Sergio Perez, 2021 Bahrain GP

Photo by: Red Bull Content Pool

Perez aynı zamanda sıralamanın ikinci bölümündeki hız turunun çok iyi olmadığını da itiraf etti. Meksikalı pilot, takımın orta hamur lastik hakkındaki kararının doğru olduğuna inandığını da ekledi.

‘’Hıza sahip olduğumdan çok emindim. Sadece tek turda bir araya getirmem gerekiyordu ve bunu yapamadım.’’

‘’Bence, takımın benim için verdiği, orta hamur lastiklerle devam etme kararı doğruydu. Ben sadece hızlı bir tur atamadım.’’

Perez, takım arkadaşı Verstappen’in attığı turla ilgili de şunları söyledi: ‘’Çok cesaretlendirici. Kesinlikle çok cesaretlendirici. Sadece benim için değil, bütün takım için.’’

‘’Max, aracın seviyesini gösterdi, bu yüzden yarın üstesinden gelip, takım için alabileceğimiz kadar puan almalıyız."

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