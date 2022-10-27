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Formula 1 / Mexico City GP Haberler

Perez: "Kendi ülkemde kazanmak istiyorum"

Red Bull pilotu Sergio Perez, bu hafta sonu Mexico City'de yapılacak yarışı kazanmayı istiyor.

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Perez: "Kendi ülkemde kazanmak istiyorum"
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Sergio Perez bu yıl iki galibiyet almayı başardığı sezonda, şampiyona ikinciliği için mücadele ediyor ve heyecan bu hafta sonu Mexico City'e taşınacak.

Perez'in kendi ülkesinde kazanması şampiyona ikinciliği için çok önemli olacak ve aynı zamanda büyük bir pazarlama potansiyeli de olacak.

Fakat Verstappen'in de bir sezonda en çok kazanan pilot olma fırsatı var.

Bu hafta sonu yapılacak Meksika GP öncesi konuşan Perez, hedefini galibiyet olarak belirledi. 

Perez, "Takımlar şampiyonasını kazandıktan sonra kendi ülkeme gelmek, bu hafta sonunu her zamankinden daha yoğun hale getirecek."

"Bizim sporumuzda her şey o kadar hızlı gelişiyor ki geçen haftaki yarışın hemen ardından, bir sonraki yarışı nasıl kazanacağımızı düşünmeye başladık."

"Kendi ülkemin caddelerinde F1 aracıyla gösteri sürüşü yaptığım için benim için zaten çok özel bir hafta oluyor."

"Bunu her zaman hatırlayacağım ama bu haftaki yarışı kazanmak istiyorum ve bunu yapmak için hızlı bir aracım ve güçlü bir ekibim olduğunu biliyorum."

"Bu, tüm ekibimiz için inanılmaz bir sezon oluyor ve tüm Meksikalıları mutlu etmek adına kazanmak için elimden geleni yapacağım."

Perez, galibiyete ulaşmak istiyorlarsa, her şeyi kusursuz yapmaları gerektiğinin farkında.

"Bu hafta sonu elbette kazanma şansım olacak ama bunun için her şeyi mükemmel şekilde yapmalıyız."

"Şüphesiz, bu kariyerimin en iyi sezonu ama Mexico City'de kazanmakla karşılaştırılabilecek hiçbir şey yok."

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