Perez, kazaya rağmen "en iyi Cuma" gününü geçirdiğini düşünüyor
Red Bull pilotu Sergio Perez, İtalya GP öncesinde ikinci antrenmanda duvara çarpmasına rağmen "uzun zamandır en iyi Cuma gününü" geçirdiğini söyledi.
Perez'in ikonik Parabolica virajının çıkışında kaza yapması, Ferrari'den Carlos Sainz'ın liderlik ettiği seansta ikinci kırmızı bayrağın çıkmasına ve seansın duraklamasına neden oldu.
Perez, arka kanadıyla duvara dokunarak dış bariyerlere sadece küçük bir temasla kurtulduğu için şanslıydı.
Kazayı açıklayan Perez, "Çıkışta önden kayma yaşadım ve tutunmaya çalıştım. Kontrolüm altında olduğunu düşündüm ama sonra biraz çakıla dokundum ve her şey bitti."
"Hasar çok kötü görünmüyor. Oldukça küçüktü, bu yüzden sonuçta bir şey kaybettiğimizi sanmıyorum. Birkaç tur, yani bu açıdan temsili bir şey yok." dedi.
Kaza, RB19 ile sağlam bir ayar temeli bulduktan sonra seansı "bir süredir en iyi Cuma" olarak nitelendiren Perez'in seansına gölge düşürmedi.
Perez, "Aracın iyi performans göstermesi olumlu. Kendimi rahat hissediyorum."
"Ve hafta sonunun geri kalanı için iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum. Gerçekten çok güçlü bir Cuma günü geçirdiğimizi hissettim."
"Bu bizim için uzun zamandır en iyi Cuma oldu. Araçta bazı olumlu adımlar bulduğumuzu düşünüyorum, umarım yarın ve Pazar günü bunları gösterebiliriz." dedi.
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