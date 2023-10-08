Perez: "Kazada yanlış zamanda yanlış yerdeydim"

Ocon, yarışın son bölümünde yumuşak lastikle tempo kaybetmeye başladığında Hulkenberg'in baskısı altına girmişti. Sonrasında bu ikilinin yanına Perez geldi ve Ocon'un Hulkenberg'e doğru kapanmasıyla, ikili arasında temas yaşandı.

Ocon'un aracı, Hulkenberg'le temas sonrası Perez'e doğru savruldu ve ikilinin yarışı çakıl havuzunda son buldu.

Hulkenberg ise pite dönmesine rağmen yarıştan çekilmek durumunda kaldı.

Pazar günkü Grand Prix'ye 13. sıradan başlayacak olan Perez, olayla ilgili bir soru üzerine şöyle dedi: "Yanlış zamanda yanlış yerdeydik."

"Yarış pek iyi başlamadı çünkü orta lastik kullanıyorduk, bu lastikle yarışa başladığımızda, yol tutuşu çok düşüktü."

"Toparlanıyorduk, iyi ilerleme kaydediyorduk ama ne yazık ilerleme kaydederken bu teması yaşadık ve bedelini ödedim, aracımda büyük hasar oluştu."

"Çok sinir bozucu bir gün oldu ama yarın yeni bir fırsat olacak ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Öte yandan Ocon, pozisyonunu korumaya çalışırken Perez'in Hulkenberg'in yanında olduğunu bilmediğini söyledi.

Ocon, "Yumuşak lastiğe sahip olduğumuz için yarışa çok iyi başladık."

"10. sıradan yedinci sıraya bazı iyi puanlar kazandık, Fernando [Alonso] ile de bazı iyi mücadeleler verdik."

"Ne yazık ki geriye düşüyorduk ve hücumdan çok savunma tarafındaydık. Üçümüz mücadele ederken de o kazayı yaşadık."

"Sağ arka tarafıma bir temas oldu, gözlerimi açtığımda gördüğüm şey çakılların içinde olduğumdu.

"Nico'yu gördüm, orada olduğunu biliyordum ama o noktada sağ taraftaki Sergio'yu görmem imkansızdı."

"O viraja üç kişi girmek maalesef iyi bir fikir değil, bu yüzden bunun bir yarış kazası olduğunu düşünüyorum."

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team Press Conference Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hulkenberg ise Perez'in geldiğini görebildiğini ve boşuna yoldan çıkmaya çalıştığını söyledi.

Alman pilot, "Her şey çok hızlı oldu, çok talihsizdi."

"İlk virajda Esteban'a atak yapıyordum ve sonra dış çizgiye çıktım, tozlu bölümde çok az yol tutuşum vardı. İlk virajdan iyi bir çıkış yakaladım ve 2. viraja yan yana geldik."

"Açıkçası onunla yarışıyordum çoğunlukla onu görüyordum ve sonra Checo'nun oraya geldiğini gördüm."

"Çok yakın olacağını biliyordum. Kaçmaya çalıştım ama artık çok geçti. Yani üçümüz için de çok talihsiz bir durumdu."

Hulkenberg, Ocon'un Perez'i yanında görmemiş olabileceğini kabul etti.

Fransız pilot için Hulkenberg, "Suçu ona atmak isterdim!"

"Fakat bence bu durumda bunu yapamayız çünkü Checo'yu görebildiğini sanmıyorum. Bu nedenle de muhtemelen sağa doğru daha fazla hareket edebileceğimi düşündü."

"Sinir bozucu çünkü bence bizim için her şey iyi görünüyordu."

"Bence bir ya da iki puan kazanabilirdik. Bu açıdan bizim için çok sinir bozucu." dedi.