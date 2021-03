Perez: "Kaybedecek hiçbir şeyim yok"

Sergio Perez, bu yıl kariyerinde belki de daha önce bulmadığı bir fırsata sahip olacak ve gridin en iyi takımlarından birisi olan Red Bull Racing'de yarışacak.

Ancak her şey göründüğü kadar kolay değil. Çünkü Meksikalı sürücünün yanında, olabilecek en zor takım arkadaşlarından biri yani Max Verstappen olacak.

Perez, genç sürücüyle çalışmanın zor olacağını bilse de, kaybedecek bir şeyinin olmadığını ve elinden gelenin en iyisini yapacağını belirtti.

Perez, Beyond The Grid podcastinde, "Red Bull ile sözleşme imzaladığımda, Max ile aynı takımda yarışmak zorunda kalacağımı biliyordum. O, çok iyi bir sürücü ve onunla yaptığım ilk çalışmalarda beni şaşırtmadı. Bu süreçte Max'in her alanda güçlü olduğunu gördüm. Bu yüzden beni ciddi bir mücadele bekliyor, ama istediğim şey tam olarak bu."

"Gücümü sporumuzun en iyilerinden birisine karşı ölçmek istiyorum. Böyle bir fırsatım olması harika, çünkü kariyerimin bu aşamasında kaybedecek hiçbir şeyim yok. Harika bir kariyerim olduğu için şanslıyım, bu yüzden gelecekte beni bekleyen her şeyden mutlu olacağım." dedi.

Perez, Hollandalı pilotun kendisinden korktuğunu düşünmüyor.

"Max ben takıma geldim diye neden endişelensin ki? Bunu anlamıyorum. Aynı şekilde benim de onunla takım arkadaşı olacağım için neden endişelenmem gerektiğini anlayamıyorum. İkimiz de elimizden gelenin en iyisini yapmak için buradayız."

"Testlerdeki zamanlara bakarak sonuçlara varmak imkansız. Çünkü Max ve ben farklı şartlarda çalıştık. Bu yüzden bunlarla ilgili herhangi bir sonuç çıkarmak benim için çok zor. Öğleden sonraki seans sabaha kıyasla 10-15 derece daha düşük sıcaklıktaydı. Ayrıca rüzgar da sürekli yön değiştiriyordu."

"Üç ya da dört yarıştan sonra Max hakkında daha çok şey öğreneceğim ama şimdi baktığımda, onun ne kadar hızlı bir pilot olduğunu yakından görmüş oldum."

"Aynı zamanda çok rahat biri. Takım içerisinde herhangi bir siyasi oyun görmedim. Max sadece sürüş yapmaktan hoşlanıyor ve birlikte katıldığımız çeşitli etkinliklerde çok eğlendik."