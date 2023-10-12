Prime'a abone ol
Önceki / Mercedes: "Hamilton için yumuşak lastikten başka seçeneğimiz yoktu”
Formula 1 / Katar GP Haberler

Perez: "Katar'ın pist sınırları şaka gibiydi"

Sergio Perez, yarış boyunca aldığı üç cezanın ardından Formula 1 Katar Grand Prix'sindeki pist limitlerini "şaka" olarak nitelendirdi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Ezel Tan
, Editör
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Lastiklerdeki problemden ötürü yarıştan önce 12. ve 13. virajlarda değişiklik yapıldı ve pist limiti ihlallerine daha çok dikkat edildi fakat Meksikalı pilotun tüm ihlalleri bu noktada gerçekleşmedi.

Red Bull pilotu, Cumartesi günkü sprint yarışında Esteban Ocon ve Nico Hulkenberg ile yaptığı kazanın ardından, şasi değişikliği nedeniyle yarışa sert lastiklerle başladı.

Sonrasında yükselmeye çalışırken üç ayrı beş saniyelik ceza alan Perez, yarışı 10. sırada tamamladı ve sadece bir puan aldı.

Perez ceza almaktan kaçınmaya çalıştığını söylese de, daha iyi bir iş yapabileceğini kabul etti.

Perez, "Benim için sınırları görmek imkansızdı."

"Çok fazla boşluk bırakıyordum, çok fazla tur zamanından vazgeçiyordum, buna rağmen çok fazla ceza aldım."

"Benim için bunu değerlendirmek çok zordu, ancak bunu yapabilen sürücüler vardı. Bu yüzden bu konuda yeterince iyi bir iş çıkardığımı düşünmüyorum."

Sergio Perez, Red Bull Racing, with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing, with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Aynı zamanda pist sınırlarıyla alakalı uyguladığımız tüm bu şeyler de şaka gibi."

"Her şeyden önce, bir son dakika çözümü getirmemizin ve sonra da bunu aşanlara cezalar vermeye başlamanın kötü olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sonrasında şunları ekledi: "Tahmin edebileceğiniz gibi çok sinir bozucuydu. Gerçekten uzun bir öğleden sonraydı ve takımımı hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgündüm."

"Cumartesi günkü olayla birlikte genel olarak çok kötü bir hafta sonu geçirdik ve bu da bugün durumu daha da kötüleştirdi."

"Bakmamız gereken pek çok şey var ve önümüzdeki yarışlar için her şeyi yerine koyduğumuzdan emin olmalıyız."

Perez şu anda şampiyonada Lewis Hamilton'ın 30 puan önünde.

Şampiyonadaki ikinciliği sorulduğunda Perez, "Ana hedefimiz bu. Son zamanlarda birkaç kötü yarış geçirdim ama bunu düzelttikten sonra formumuzu yeniden bulabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar

Mercedes: "Hamilton için yumuşak lastikten başka seçeneğimiz yoktu”

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
Vasseur, Katar GP "festivalinin" ardından FIA'yı F1 pist limitlerine çözüm bulmaya çağırdı

Vasseur, Katar GP "festivalinin" ardından FIA'yı F1 pist limitlerine çözüm bulmaya çağırdı

Formula 1
Katar GP

Vasseur, Katar GP "festivalinin" ardından FIA'yı F1 pist limitlerine çözüm bulmaya çağırdı Vasseur, Katar GP "festivalinin" ardından FIA'yı F1 pist limitlerine çözüm bulmaya çağırdı

Red Bull F1 takımı, 2022 yılında 385 milyon £ ciro artışı kaydetti

Red Bull F1 takımı, 2022 yılında 385 milyon £ ciro artışı kaydetti

Formula 1

Red Bull F1 takımı, 2022 yılında 385 milyon £ ciro artışı kaydetti Red Bull F1 takımı, 2022 yılında 385 milyon £ ciro artışı kaydetti

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Prime
Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Sergio Perez Daha fazlası
Sergio Perez
Webber: "Sezon sonunda ikinciliği Perez'in alacağını düşünüyorum"

Webber: "Sezon sonunda ikinciliği Perez'in alacağını düşünüyorum"

Formula 1
Katar GP

Webber: "Sezon sonunda ikinciliği Perez'in alacağını düşünüyorum" Webber: "Sezon sonunda ikinciliği Perez'in alacağını düşünüyorum"

Horner: "Perez ile oturup konuşmamız gerekiyor"

Horner: "Perez ile oturup konuşmamız gerekiyor"

Formula 1
Katar GP

Horner: "Perez ile oturup konuşmamız gerekiyor" Horner: "Perez ile oturup konuşmamız gerekiyor"

Horner: "Red Bull artık rakipleriyle 'eşdeğer' bir sürücü kadrosuna sahip değil"

Horner: "Red Bull artık rakipleriyle 'eşdeğer' bir sürücü kadrosuna sahip değil"

Formula 1
Katar GP

Horner: "Red Bull artık rakipleriyle 'eşdeğer' bir sürücü kadrosuna sahip değil" Horner: "Red Bull artık rakipleriyle 'eşdeğer' bir sürücü kadrosuna sahip değil"

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Verstappen: "F1, yenilenen pistler için 'kobay' olarak kullanılmamalı"

Verstappen: "F1, yenilenen pistler için 'kobay' olarak kullanılmamalı"

Formula 1
Katar GP

Verstappen: "F1, yenilenen pistler için 'kobay' olarak kullanılmamalı" Verstappen: "F1, yenilenen pistler için 'kobay' olarak kullanılmamalı"

Perez: "Katar cezalarının nedeni görüş açısının zayıf olması"

Perez: "Katar cezalarının nedeni görüş açısının zayıf olması"

Formula 1
Katar GP

Perez: "Katar cezalarının nedeni görüş açısının zayıf olması" Perez: "Katar cezalarının nedeni görüş açısının zayıf olması"

Perez Katar GP'ye pit yolundan başlayacak ve muhtemelen ekstra ceza alacak

Perez Katar GP'ye pit yolundan başlayacak ve muhtemelen ekstra ceza alacak

Formula 1
Katar GP

Perez Katar GP'ye pit yolundan başlayacak ve muhtemelen ekstra ceza alacak Perez Katar GP'ye pit yolundan başlayacak ve muhtemelen ekstra ceza alacak

Son Haberler

Pirelli, WRC'den ayrılma kararını açıkladı

Pirelli, WRC'den ayrılma kararını açıkladı

WRC WRC
Yunanistan Rallisi

Pirelli, WRC'den ayrılma kararını açıkladı Pirelli, WRC'den ayrılma kararını açıkladı

Zhou: "Key'in gelişi, takımın yenilenmesini sağlayacak"

Zhou: "Key'in gelişi, takımın yenilenmesini sağlayacak"

F1 Formula 1
Japonya GP

Zhou: "Key'in gelişi, takımın yenilenmesini sağlayacak" Zhou: "Key'in gelişi, takımın yenilenmesini sağlayacak"

Mir: "Marquez'in takımdan ayrılması çok bir şey değiştirmeyecek"

Mir: "Marquez'in takımdan ayrılması çok bir şey değiştirmeyecek"

MGP MotoGP
Endonezya GP

Mir: "Marquez'in takımdan ayrılması çok bir şey değiştirmeyecek" Mir: "Marquez'in takımdan ayrılması çok bir şey değiştirmeyecek"

Marquez, Honda ile 'yollarının tekrar kesişmesini istiyor'

Marquez, Honda ile 'yollarının tekrar kesişmesini istiyor'

MGP MotoGP

Marquez, Honda ile 'yollarının tekrar kesişmesini istiyor' Marquez, Honda ile 'yollarının tekrar kesişmesini istiyor'

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol