Perez: "Katar'ın pist sınırları şaka gibiydi"
Sergio Perez, yarış boyunca aldığı üç cezanın ardından Formula 1 Katar Grand Prix'sindeki pist limitlerini "şaka" olarak nitelendirdi.
Lastiklerdeki problemden ötürü yarıştan önce 12. ve 13. virajlarda değişiklik yapıldı ve pist limiti ihlallerine daha çok dikkat edildi fakat Meksikalı pilotun tüm ihlalleri bu noktada gerçekleşmedi.
Red Bull pilotu, Cumartesi günkü sprint yarışında Esteban Ocon ve Nico Hulkenberg ile yaptığı kazanın ardından, şasi değişikliği nedeniyle yarışa sert lastiklerle başladı.
Sonrasında yükselmeye çalışırken üç ayrı beş saniyelik ceza alan Perez, yarışı 10. sırada tamamladı ve sadece bir puan aldı.
Perez ceza almaktan kaçınmaya çalıştığını söylese de, daha iyi bir iş yapabileceğini kabul etti.
Perez, "Benim için sınırları görmek imkansızdı."
"Çok fazla boşluk bırakıyordum, çok fazla tur zamanından vazgeçiyordum, buna rağmen çok fazla ceza aldım."
"Benim için bunu değerlendirmek çok zordu, ancak bunu yapabilen sürücüler vardı. Bu yüzden bu konuda yeterince iyi bir iş çıkardığımı düşünmüyorum."
Sergio Perez, Red Bull Racing, with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
"Aynı zamanda pist sınırlarıyla alakalı uyguladığımız tüm bu şeyler de şaka gibi."
"Her şeyden önce, bir son dakika çözümü getirmemizin ve sonra da bunu aşanlara cezalar vermeye başlamanın kötü olduğunu düşünüyorum." dedi.
Sonrasında şunları ekledi: "Tahmin edebileceğiniz gibi çok sinir bozucuydu. Gerçekten uzun bir öğleden sonraydı ve takımımı hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgündüm."
"Cumartesi günkü olayla birlikte genel olarak çok kötü bir hafta sonu geçirdik ve bu da bugün durumu daha da kötüleştirdi."
"Bakmamız gereken pek çok şey var ve önümüzdeki yarışlar için her şeyi yerine koyduğumuzdan emin olmalıyız."
Perez şu anda şampiyonada Lewis Hamilton'ın 30 puan önünde.
Şampiyonadaki ikinciliği sorulduğunda Perez, "Ana hedefimiz bu. Son zamanlarda birkaç kötü yarış geçirdim ama bunu düzelttikten sonra formumuzu yeniden bulabileceğimizi düşünüyorum." dedi.
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