Perez Katar GP'ye pit yolundan başlayacak ve muhtemelen ekstra ceza alacak

Meksikalı pilot, Katar'daki 19 turluk sprint yarışının 10. turunda karıştığı kazada yarış dışı kalarak, takım arkadaşı Max Verstappen'in üçüncü kez dünya şampiyonu olmasına yardımcı oldu.

Esteban Ocon iç tarafta Nico Hulkenberg'i geçtiğinde, en sağdaki Perez'in aracını göremedi ve Haas'a yeterli alan bırakmadı. Bu da Ocon ve Perez'i çakıllara savuran üçlü kazayı tetikledi. Kaza nedeniyle inceleme olsa da ekstra bir ceza çıkmadı.

RB19'un sidepodu ve zemini önemli ölçüde hasar görmüş gibi görünüyordu ancak daha sonra Red Bull'un ikinci bir şasi yapmasını gerektiren tamir edilemeyecek durumda olduğu anlaşıldı.

Bu şasi yapımı, FIA denetimi olmadan hayatta kalma hücresi aşamasının (yakıt deposu ve kokpiti içeren) ötesine geçtiğinden, üçüncü bir araç olarak kabul edildi.

Ayrıca, bu çalışma sprint yarışı için damalı bayrağın gösterilmesinden iki saat sonra gerçekleştirildi. FIA spor yönetmeliklerine göre, bu zaman dilimi içerisinde tüm araçlar "ertesi güne kadar güvenli kalmalarını sağlamak amacıyla FIA mühürlerinin uygulanması için örtülmeli ve hazır olmalıdır."

Bu nedenle konu, daha sonra Red Bull'u çağıran hakemlere havale edildi.

Son emsaller Perez'in grand prix için pit yolundan başlayacağına ve yarış zamanına 10 saniye ceza eklenebileceğine işaret ediyor.

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Perez'in, onarımların bir parçası olarak beşinci bir içten yanmalı motor, turbo, MGU-H ve MGU-K ile dördüncü bir kontrol elektroniği paketi alarak öngörülen güç ünitesi bileşeni sayısını aşmasının ardından GP'ye pit yolundan başlaması gerekiyor.

Daha önce üçüncü araç kurallarını ihlal etmenin cezası pit yolu startı olduğu için, şimdi muhtemelen kapalı park ihlallerini hesaba katmak için 10 saniyelik ek bir yarış süresi cezası alması gerekecek.

Bunun yakın zamandaki emsalini Japonya'da Logan Sargeant oluşturdu. Suzuka'da sıralamaların ilk bölümündeki kazasının ardından Williams da iki saatlik FIA mühür kuralını ihlal etmiş ve yaşam hücresi aşamasının ötesinde bir şasi inşa etmişti.

Williams daha sonra sıralama turlarında kullanılanlardan farklı özelliklere sahip parçalar taktı. Spesifikasyon değişikliği nedeniyle, Sargeant'ın yarışa pit alanından başlaması gerekiyordu.

Sonuç olarak, FIA'ya göre: "Parçaların modifikasyonu için zaten pit yolundan başlama cezası uygulandığından, üçüncü bir şasinin mevcut olması nedeniyle ilave bir ceza uygun olmuştur."

"Komiserler bu konunun Sportif Danışma Komitesinde tekrar tartışılmasını tavsiye etmektedir."

Pit yolundan start zaten gerekli olduğu için, Sargeant'a da 10 sn zaman cezası verilmişti.