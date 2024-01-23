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Perez: "Katar, F1 kariyerimin en kötü hafta sonuydu"

Meksikalı Sergio Perez, kariyerinin en kötü hafta sonunu geçirdiği Katar'da gelecek için çok şey öğrendiği görüşünde.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Sergio Perez, Red Bull Racing

2024 sezonu henüz başlamadı ama Sergio Perez şimdiden omuzlarında büyük bir baskı hissediyor.

Oldukça olumsuz geçen 2023 sezonunun ardından Perez'in takımdaki varlığı epey sorgulanıyor ve kendisini takımda görmek istemeyen epey kişi var.

Perez, kontratının 2024 sonundan bitmesinden ötürü bu yıl kendisini kanıtlamak zorunda kalacak ve bunu başaramazsa koltuksuz kalabilir.

Takım patronu Christian Horner, Perez'in 2025'ten itibaren Red Bull'da devam etme şansı olduğunu fakat bunun tamamen pistteki performansına bağlı olacağını söyledi.

Speedcafe'e konuşan Perez, zorlu geçen 2023 sezonunda en kötü anlrını değerlendirdi.

Perez, "Katar gerçekten çok kötü geçti. Orada gerçekten kriz içindeydim."

"Katar'dan sonra mühendislerimle bir araya geldik ve araçla ilgili yaptığımız pek çok şeyi daha iyi anladık."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Glenn Dunbar

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

"Katar uzun zamandır hatırladığım en kötü hafta sonuydu, muhtemelen bu sporda geçirdiğim en kötü hafta sonuydu."

"O kadar kötü bir hafta sonuydu ki, 'bu kadar kötü olamam' diye düşündüm. Kesinlikle bir sorun olmalıydı."

"Bu yüzden araç neler olduğunu anlamak için biraz zaman ayırdık. Yaşadığımız sorunlar, ayarla ilgili ne yapmam ve sorun yaşadığımda hangi yöne gitmem gerektiğini daha iyi anlamamı sağladı."

"Bu bizi kesinlikle daha güçlü kılacak bir şey."

Perez, 2024 hedefi olarak "yıl boyunca ilerlemeyi" belirlemiş durumda.

"Aslında yıla harika başladık, Max ile eşit seviyedeydik, ancak sezon boyunca gelişmeyi başaramadık. Hatta zaman zaman geriye gittik. "

"Bu yıl ana önceliğim sezon boyunca ilerleme kaydedebilmek."

"Her halükarda, hafta sonundan hafta sonuna gelişmemiz ve daha da ilerleme kaydetmemiz gerekiyor."

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