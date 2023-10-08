Perez: "Katar cezalarının nedeni görüş açısının zayıf olması"

Sergio Perez, yarış boyunca defalarca pist limitlerini aştı ve üç ayrı zaman cezası alarak, hafta sonunu 10. sırada kapattı.

Adeta unutulması gereken bir hafta sonu geçiren Perez, yarışın ardından verdiği demeçte, pist sınırlarını göremediğini ve bunun da ceza almasına neden olduğunu dile getirdi.

Meksikalı pilot, FOX Sports mikrofonlarına verdiği demeçte, "Görüş mesafesi açısından zor bir yarıştı."

"Çok fazla sorun yaşadım. Pist limitlerine geldiğimde aracı nereye koyduğumun farkında değildim çünkü görüş çok kötüydü."

"Bugün cezalarla uğramak zorunda kaldık ve bize çok pahalıya patladı."

"Bana göre yarışa sert hamurla başlamak da yarışımıza zarar verdi. Sert hamurda hiç yol tutuşum yoktu. Bugün uygulamak zorunda olduğumuz sınırlı stratejiyle, karmaşık bir yarış oldu." dedi.

Yarıştan sadece bir puanla ayrılan Perez, şansının geri dönmesini umut ediyor.

"Bence araç tarafında analiz edilmesi gereken çok şey var, farklı bir versiyona geri dönmek zorunda kaldık."

"Herhangi bir sonuca varmak için henüz çok erken ama rahat değildim."

"Yarından itibaren fabrikada takımla birlikte simülatörde çalışacağız."

"Çok zor bir hafta sonu geçirdik fakat bunu Amerika'da tersine çevirebileceğimize eminim."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images