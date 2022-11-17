Perez, Monako'da kasıtlı olarak kaza yaptığına yönelik iddiaları yalanladı

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Brezilya GP'sinin ardından en çok konuşulan konu, Verstappen'in son turda Perez'e "birtakım gerekçelere sahip olduğunu" söyleyerek yol vermemesi oldu.

Bu gerekçenin ne olduğuna yönelik çeşitli spekülasyonlar mevcut. Bunların en büyüğü, Perez'in Monako GP sıralama turları esnasında bilerek kaza yaptığı ve Verstappen'in tur atmasını engellediği yönünde.

Abu Dhabi yarış hafta sonu öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Perez, iddiaları yalanladı ve takım arkadaşıyla arasında herhangi bir sorun olmadığını söyledi.

Kasıtlı olarak kaza yapıp yapmadığı sorulan Meksikalı pilot, "Bunu soracağınızı biliyordum! Monako'da herkes hata yapar, o gün 1. virajda da az kalsın kaza yapıyordum. Dolayısıyla bilerek kaza yapmadım. Bütün verilere ve görüntülere sahipsiniz, siz de bakabilirsiniz."

"Sao Paulo'da olanları kendi içimizde tartıştık ve takımın menfaatleri doğrultusunda hareket ederek konuştuklarımızın takım içinde kalması gerektiğine karar verdik. Böylece herhangi bir spekülasyona yol açmadan yolumuza devam edebiliriz."

"Eskiden olduğumuz gibi birleşik ve güçlü bir takım olmak istiyoruz, takımın önceliği de bu. Tüm bunları arkamızda bırakıp ilerlemeyi umuyoruz."

"Max da ben de birer yetişkiniz, dolayısıyla bunu arkamızda bırakıp önümüze bakabileceğiz."

Yarıştan önce takım emirleri hakkında konuşup konuşmadıkları sorulan Perez, "Hayır, konuşmadık. Bu konuda herhangi bir senaryoyu tartışmadık."

"Daha iyi iletişim kurmamız gerek, takım olarak bunu da öğrenerek yolumuza devam edeceğiz. F1 halka oldukça açık bir spor, ancak her şeyi takım içinde tutmak her zaman çok önemli."

"Monako hakkında ortada dolaşan iddialar çoğunlukla medyanın spekülasyonları ve insanların yarattığı söylentilerinden ibaret. Dediğim gibi, hepimiz takım içinde neler olup bittiğinin farkındayız ve her şeyin takım içinde kalmasını istiyoruz."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Son olarak Verstappen'in kendisine yol vermeyeceğini anladığında hissettiklerini paylaşan Perez, "Yerimi geri alamayacağımı son turun son 100 metresinde anladım. Açıkçası kötü bir duyguydu. Ama sanırım tüm bunları geride bırakabilirim."

"Bu sırada herkes çok zor duruma düştü, bence durumu daha iyi idare edebilirdik. Açıkçası bundan ders çıkaracağız ve gelecekte bazı şeyleri farklı şekilde yapacağız. Zaten olması gereken de bu, padoktaki her takım bir şeyler öğreniyor."

"Önceliğim iyi bir çalışma ortamına sahip olmak ve başta takım arkadaşım olmak üzere takıma güvenebilmek. Benim önceliğim bu."

"Max'ın kafasında Monako'da yaşananlar mı yoksa başka şeyler mi var, ya da bu düşünceler ne zamandan beri kafasında hiç bilmiyorum, bunlardan bahsetmek ona kalmış." dedi.