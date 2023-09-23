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Perez: "Kariyerimi Red Bull'da bitirmek istiyorum"

Red Bull pilotu Sergio Perez Red Bull'a minnettar olduğunu ancak Max Verstappen'in kendisiyle yarışmasının F1'deki en zor iş olduğunu söyledi.

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Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Sergio Perez 2021'den beri Red Bull Racing'de ve 2021 sezon finalinde yaptığı savunmayla, Max Verstappen'in dünya şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu.

Fakat hem 2022 hem de 2023'te takım arkadaşının çok gerisindeydi.

Meksikalı pilotun yerinin tehlikede olduğuna dair iddialar var fakat Milton Keynes merkezli ekip, 33 yaşındaki pilotu takımda tutacağını her fırsatta söylüyor.

Hafta sonu Japonya'da De Limburger'e konuşan Perez, verdiği fırsattan ötürü Red Bull'a minnettar olduğunu söyledi ve işinin en zor tarafını açıkladı.

Perez şöyle konuştu: "Bana üst düzey bir takımda yarışma fırsatı verdiği için Red Bull'a minnettarım."

"Ne de olsa ben onların programında yetişmemiş bir sürücüyüm. Kariyerimi burada bitirebilirsem harika olur."

"Takım çoğu ekipten tamamen farklı şekilde çalışıyor ama bu yüzden bu kadar başarılılar."

"Bence araç yapımı anlamında farklı bir yaklaşımları var ve buna alışmak zaman alıyor."

"Ayrıca Max Verstappen'le birlikte yarışmak zorunda kalıyorsunuz ve bunun kolay bir iş olmadığını geçmişten görebilirsiniz. Bence çok az insan bu baskıyı kaldırabilir."

"Bazen bunun Formula 1'deki en zor iş olduğunu söylüyorum."

 

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