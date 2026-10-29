Formula 1 Meksika GP

Perez: "Kariyerimi Cadillac ile zirvede tamamlamak istiyorum"

Sergio Perez, Cadillac ile en az üç yıl daha devam etme kararının arkasındaki nedenleri açıklarken Formula 1 kariyerini yeni takımıyla zirvede tamamlamak istediğini söyledi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 29 Eki 2026 21:00

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Sergio Perez, Cadillac Racing

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Çarşamba günü yapılan resmi açıklamayla Cadillac'ın Sergio Perez ile sözleşmesini 2029 sezonunun sonuna uzattığı duyurulmuştu.

Meksika Grand Prix'si öncesinde gerçekleşen basın toplantısında konuşan Perez, yeni takımıyla çalışmaktan büyük keyif aldığını ve Cadillac projesinin kendisine yalnızca pist üstünde değil, takımın gelişiminde de önemli bir rol oynama fırsatı sunduğunu ifade etti.

Perez, "Bu takımla ve bu projeyle çalışmaktan gerçekten keyif alıyorum. Sıfırdan başlamak benim için gerçekten büyük bir meydan okuma, çünkü daha önce hiç yeni kurulmuş bir yapının parçası olmamıştım."

"Normalde bir takıma katıldığınızda her şey belirli bir düzene oturmuştur ve sürücünün takımın organizasyon yapısı üzerinde etkisi oldukça sınırlıdır. Burada ise mümkün olduğunca hızlı sürmenin dışında yapabileceğim çok şey olduğunu hissediyorum."

"GM ve TWG'den tam destek alıyorum. Burasının benim için doğru yer olduğuna gerçekten inanıyorum. Kariyerimi bu projeyle, zirvede tamamlamak istediğim yer burası. Kariyerimin son dönemini onlarla birlikte en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum." dedi.

Bu hafta sonu kariyerinin 300. Grand Prix startını alacak olan Perez, bu önemli kilometre taşına kendi ülkesinde ulaşacak olmasının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Sergio Perez, Cadillac Racing

Fotoğraf: Joe Portlock / Getty Images

Meksikalı pilot, "300 yarışa ulaşmak beni gerçekten çok gururlandırıyor. Günümüzde yarış takvimi o kadar yoğun ki birkaç yıl içinde pilotların kariyerlerinde 500, hatta 600 yarışa ulaştığını görebiliriz."

"Her şeye rağmen bu, kariyerimde çok özel bir an. Bunu bütün Meksika'nın önünde kutlamak da gerçekten benzersiz ve özel."

"Formula 1'e geldiğinizde burada tutunmanın ne kadar zor olduğunu görüyorsunuz. Ancak uzun yıllar boyunca kalıcı olmak ve başarılı bir kariyer geçirmek, yalnızca hızlı sürmekten çok daha fazlasını gerektiriyor. Bunu çok genç yaşta öğrendim."

2011'de Formula 1'e adım atan 21 yaşındaki hâline ne tavsiye vereceği sorulan Perez, gençliğinde üzerindeki baskıyı daha az hissetmesi ve yolculuğun tadını daha fazla çıkarması gerektiğini söyledi.

Perez, "Muhtemelen ona biraz rahatlamasını ve yaşadıklarının daha fazla keyfini çıkarmasını söylerdim."

"Formula 1'e geldiğinizde omuzlarınızda çok büyük bir baskı oluyor. Bu baskı yıldan yıla, yarıştan yarışa devam ediyor ve bazen en önemli şeyin bu yolculuğun tadını çıkarmak olduğunu unutuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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- Motorsport.com Ekibi

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