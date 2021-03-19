Perez: "Kariyerim için en kritik anda COVID-19 oldum"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
47 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
64 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
78 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
86 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
99 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
103 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
121 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
134 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
162 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
169 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
176 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
190 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
194 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
204 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
219 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
226 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
233 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
246 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
261 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
267 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Russell: "Alfa Romeo testlerde çok güçlü görünüyordu" Sonraki / Drive To Survive'ın 3. sezonu Netflix'te yayınlandı
Formula 1 / Son dakika

Perez: "Kariyerim için en kritik anda COVID-19 oldum"

Ekleyen:
, Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, geçen yıl Racing Point'le çok kritik bir noktada COVID-19 olduğunu ve neredeyse koltuksuz kalacağını söylüyor.

Perez: "Kariyerim için en kritik anda COVID-19 oldum"

Sergio Perez, geçen yıl COVID-19 olan ilk Formula 1 pilotu olmuştu ve o noktada iki Silverstone yarışını da kaçırdı.

Meksikalı pilotun neden kendisine dikkat etmediği yönünde çok fazla eleştiri vardı ve aynı noktada Sebastian Vettel'in adı da Perez'in koltuğu için anılıyordu.

Sonuç olarak Perez, gösterdiği iyi performansa rağmen koltuğu Vettel'e kaybetti. Sonunda da Red Bull gibi çok iyi bir koltuk buldu.

Beyond the Grid podcastinde konuşan Perez, "Benim için gerçekten zor bir dönemdi. Özellikle geçen yıl yaşadığım tüm inişler ve çıkışlar göz önüne alındığında zordu."

"COVID-19'a yakalanan ilk pilot olduğum için, diğerlerine kıyasla kendimi tuhaf bir adam gibi hissettim. O noktada Formula 1'deki herkes, tüm katı protokoller sayesinde COVID-19'a karşı adeta kurşun geçirmez olduğumuzu düşünüyordu, bu yüzden virüse yakalandığım zaman çok fazla eleştiri aldım."

"Ayrıca bu, kariyerimin kritik bir noktasında oldu. Formula 1'deki yerimi kaybetme riskim vardı. Nihayetinde takımdaki yerimi kaybettim, ancak bu karar oldukça geç alındı ve başka bir seçenek bulmak benim için zordu."

"Bir noktada anlaşmasız kalacağımı bile düşündüm, bu yüzden ne yapacağıma karar vermem gerekiyordu."

"Formula 1'de gerçekten yarışmaya devam etmek istiyordum, bu yüzden Red Bull'un teklifinden çok memnun kaldım. Bu proje beni çok fazla motive ediyor ve bu sözleşmeye sahip olduğum için gerçekten çok şanslıyım."

"Dediğim gibi kariyerim için zor bir dönemdi ve bir noktada kendim için her şeyin biteceğini düşündüm. Ancak çalışmaya devam ettim. Benim için 2022 için bazı seçenekler vardı, bu yüzden spora bir yıl ara vermeye ve 2021'i kenarda geçirmeye razıydım."

"Sonrasında Red Bull seçeneği ortaya çıktı. Ciddi şekilde geldiler ve sonunda bu anlaşmayı yapmış olmamız harika." dedi.

 

paylaşım
yorumlar
Russell: "Alfa Romeo testlerde çok güçlü görünüyordu"

Önceki haber

Russell: "Alfa Romeo testlerde çok güçlü görünüyordu"

Sonraki haber

Drive To Survive'ın 3. sezonu Netflix'te yayınlandı

Drive To Survive'ın 3. sezonu Netflix'te yayınlandı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Honda: "2020 Mercedes güç ünitesini geride bıraktık"

1s
2
Formula 1

Vettel: "Aston Martin'e geçtikten sonra direksiyon sistemine alışmak zor oldu"

33 dk
3
Formula 1

Drive To Survive'ın 3. sezonu Netflix'te yayınlandı

3s
4
Formula 1

Marca: "Alonso, Bahreyn'de üçüncü bölüme kalmanın zor olduğunu düşünüyor"

5s
5
Formula 1

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

2 ay
Son Haberler
Vettel: "Aston Martin'e geçtikten sonra direksiyon sistemine alışmak zor oldu"
F1

Vettel: "Aston Martin'e geçtikten sonra direksiyon sistemine alışmak zor oldu"

33dk
Honda: "2020 Mercedes güç ünitesini geride bıraktık"
F1

Honda: "2020 Mercedes güç ünitesini geride bıraktık"

1s
Drive To Survive'ın 3. sezonu Netflix'te yayınlandı
F1

Drive To Survive'ın 3. sezonu Netflix'te yayınlandı

3s
Perez: "Kariyerim için en kritik anda COVID-19 oldum"
F1

Perez: "Kariyerim için en kritik anda COVID-19 oldum"

3s
Russell: "Alfa Romeo testlerde çok güçlü görünüyordu"
F1

Russell: "Alfa Romeo testlerde çok güçlü görünüyordu"

4s
Son Videolar
Kum Fırtınaları, Aracın Sürüşü ve Çok Daha Fazlası | 2021 F1 Test Özeti 10:14
Formula 1
1s

Kum Fırtınaları, Aracın Sürüşü ve Çok Daha Fazlası | 2021 F1 Test Özeti

F1 2021 Sezon Öncesi Testleri'nden Öğrendiğimiz 10 Şey 08:16
Formula 1
1s

F1 2021 Sezon Öncesi Testleri'nden Öğrendiğimiz 10 Şey

Günther Steiner: 02:18
Formula 1
18 Mar 2021

Günther Steiner: "Mick Schumacher, Niki Lauda'dan ne öğrenebilir?"

Isola: “F1 2020'deki yere basma gücünü yeniden kazandı” 21:38
Formula 1
18 Mar 2021

Isola: “F1 2020'deki yere basma gücünü yeniden kazandı”

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'si Cidde Şehir Pistini Tanıttı 00:55
Formula 1
18 Mar 2021

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'si Cidde Şehir Pistini Tanıttı

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Drive To Survive'ın 3. sezonu Netflix'te yayınlandı
Formula 1 / Son dakika

Drive To Survive'ın 3. sezonu Netflix'te yayınlandı

Russell: "Alfa Romeo testlerde çok güçlü görünüyordu"
Formula 1 / Son dakika

Russell: "Alfa Romeo testlerde çok güçlü görünüyordu"

Marca: "Alonso, Bahreyn'de üçüncü bölüme kalmanın zor olduğunu düşünüyor"
Formula 1 / Son dakika

Marca: "Alonso, Bahreyn'de üçüncü bölüme kalmanın zor olduğunu düşünüyor"

Çok Okunanlar Bugün

Honda: "2020 Mercedes güç ünitesini geride bıraktık"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Honda: "2020 Mercedes güç ünitesini geride bıraktık"

Vettel: "Aston Martin'e geçtikten sonra direksiyon sistemine alışmak zor oldu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Aston Martin'e geçtikten sonra direksiyon sistemine alışmak zor oldu"

Drive To Survive'ın 3. sezonu Netflix'te yayınlandı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Drive To Survive'ın 3. sezonu Netflix'te yayınlandı

Marca: "Alonso, Bahreyn'de üçüncü bölüme kalmanın zor olduğunu düşünüyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marca: "Alonso, Bahreyn'de üçüncü bölüme kalmanın zor olduğunu düşünüyor"

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

LG UltraGear eRacing Heyecanı Başlıyor
eSpor eSpor / Son dakika

LG UltraGear eRacing Heyecanı Başlıyor

Leclerc: "Ferrari'den mucize beklenmemeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Ferrari'den mucize beklenmemeli"

Binotto: "Gerçek hedefimiz uzun vadeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Gerçek hedefimiz uzun vadeli"

Son Haberler

Vettel: "Aston Martin'e geçtikten sonra direksiyon sistemine alışmak zor oldu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Aston Martin'e geçtikten sonra direksiyon sistemine alışmak zor oldu"

Honda: "2020 Mercedes güç ünitesini geride bıraktık"
F1 Formula 1 / Son dakika

Honda: "2020 Mercedes güç ünitesini geride bıraktık"

Drive To Survive'ın 3. sezonu Netflix'te yayınlandı
F1 Formula 1 / Son dakika

Drive To Survive'ın 3. sezonu Netflix'te yayınlandı

Perez: "Kariyerim için en kritik anda COVID-19 oldum"
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Kariyerim için en kritik anda COVID-19 oldum"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.