Perez: "Kariyerim için en kritik anda COVID-19 oldum"

Sergio Perez, geçen yıl COVID-19 olan ilk Formula 1 pilotu olmuştu ve o noktada iki Silverstone yarışını da kaçırdı.

Meksikalı pilotun neden kendisine dikkat etmediği yönünde çok fazla eleştiri vardı ve aynı noktada Sebastian Vettel'in adı da Perez'in koltuğu için anılıyordu.

Sonuç olarak Perez, gösterdiği iyi performansa rağmen koltuğu Vettel'e kaybetti. Sonunda da Red Bull gibi çok iyi bir koltuk buldu.

Beyond the Grid podcastinde konuşan Perez, "Benim için gerçekten zor bir dönemdi. Özellikle geçen yıl yaşadığım tüm inişler ve çıkışlar göz önüne alındığında zordu."

"COVID-19'a yakalanan ilk pilot olduğum için, diğerlerine kıyasla kendimi tuhaf bir adam gibi hissettim. O noktada Formula 1'deki herkes, tüm katı protokoller sayesinde COVID-19'a karşı adeta kurşun geçirmez olduğumuzu düşünüyordu, bu yüzden virüse yakalandığım zaman çok fazla eleştiri aldım."

"Ayrıca bu, kariyerimin kritik bir noktasında oldu. Formula 1'deki yerimi kaybetme riskim vardı. Nihayetinde takımdaki yerimi kaybettim, ancak bu karar oldukça geç alındı ve başka bir seçenek bulmak benim için zordu."

"Bir noktada anlaşmasız kalacağımı bile düşündüm, bu yüzden ne yapacağıma karar vermem gerekiyordu."

"Formula 1'de gerçekten yarışmaya devam etmek istiyordum, bu yüzden Red Bull'un teklifinden çok memnun kaldım. Bu proje beni çok fazla motive ediyor ve bu sözleşmeye sahip olduğum için gerçekten çok şanslıyım."

"Dediğim gibi kariyerim için zor bir dönemdi ve bir noktada kendim için her şeyin biteceğini düşündüm. Ancak çalışmaya devam ettim. Benim için 2022 için bazı seçenekler vardı, bu yüzden spora bir yıl ara vermeye ve 2021'i kenarda geçirmeye razıydım."

"Sonrasında Red Bull seçeneği ortaya çıktı. Ciddi şekilde geldiler ve sonunda bu anlaşmayı yapmış olmamız harika." dedi.