Perez: "Kanada'da üç veya dört takım kazanabilir"
Sergio Perez, Montreal'de galibiyet için çekişecek üç veya dört takım olabileceği görüşünde.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Monako'daki son yarışta Red Bull Racing, aracının pist özelliklerine uyum sağlamaması nedeniyle rakiplerinin gerisinde kalmıştı.
Şampiyon takımla kontrat yenileyen Sergio Perez, her ne kadar daha az olacağını düşünse de bu hafta sonu da sorunlar yaşamayı bekliyor.
Perez, “Sorunların Monako'daki kadar aşırı olması beklenmiyor, ancak bu pistte kerblere saldırmanız gerekiyor."
"Tur zamanı büyük ölçüde buna bağlı, bu yüzden zorluklar yaşayacağımızı tahmin ediyorum."
"Ancak takım bazı çalışmalar yaptı ve aracı şimdiden daha iyi anlıyoruz. Umarım bu hafta sonu doğru yönde bir adım atabiliriz."
"Mevcut düzenlemelerle üçüncü yılımızdayız, bu nedenle diğer takımların aramızdaki farkı azaltması oldukça doğal."
"Gelişmemizi sağlayacak çözümler bulmak bizim için giderek daha zor hale geliyor."
"Araçtan daha fazla tempo çıkardığımızda, özellikle diğer pistlerde daha iyi durumda olmamızı bekliyorum."
"Mücadele çok ama çok yakın. Bence bu hafta sonu kazanma potansiyeline sahip üç ya da dört takım var."
"Bu şekilde mücadele ediyor olmamız harika." dedi.
Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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