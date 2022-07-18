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Formula 1 Haberler

Perez: "Kalıcı bir yarış direktörü sorunları çözebilir"

Sergio Perez, diğer pilotları F1'in yeni yarış direktörleriyle birlikte çalışmaya çağırdı. Meksikalı pilot, kalıcı bir yarış direktörü olmasının gittikçe artan şikayetleri yatıştırmaya yardımcı olacağını düşünüyor.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Perez: "Kalıcı bir yarış direktörü sorunları çözebilir"
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Avusturya Grand Prix'sinde Sebastian Vettel'in pilotlar toplantısını terk ettiği öğrenilmişti. Alman pilot, toplantıda konuşulanların çözüme ulaşamamasından hayal kırıklığına uğradığını söylemişti.

Bu sezon Formula 1’e iki yeni yarış direktörü getirildi ve FIA, Michael Masi yerine Niels Wittich ve Eduardo Freitas'ı getirme kararı aldı.

İkisi ara ara görevleri değiştirdi ve pilotlar şimdiye kadar yaptıkları işten o kadar da etkilenmediler.

Bu sezonun başlarında Fernando Alonso onların bu görev için yetersiz olduklarını ve ikisi arasında yeterince "yerinde bilgi" olmadığını söyledi.

Alpine pilotu bunu, Britanya GP'sinde verilen cezaların eksikliği ve daha önce aldığı cezalar için bir açıklama istemeden önce, Miami’de söylemişti.

Avusturya'daki toplantının, Alonso'nun söz sahibi olduğu "sürüş standartları hakkında 20 dakikalık bir tartışma" ile başladığı söyleniyor.

Auto Motor und Sport'a göre, Vettel'in hayal kırıklıkları o kadar büyümüştü ki, en sonunda odayı terk etti.

Pilotların şu anda yaşadığı en büyük sorun ise tutarlılık. George Russell, sadece tek yarışma direktörüne sahip olmanın bu konuda yardımcı olacağını düşünüyor.

Mercedes pilotu, “Komiserler kurulu kararlarında biraz daha tutarlı olmamız gerekiyor.”

“Bir sonraki yarışa yaklaşıyoruz ve genellikle bir önceki yarışın komiserler kurulu orada olmuyor. Yani mesuliyet alabilecek kimse yok ve kararların açıklaması da yok.”

“Sorular soruyoruz ve doğrudan bir cevap almak zor çünkü suç, orada olmayan birine atılıyor.” dedi.

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Perez, kurulda kalıcı bir yarış komiserinin bulunmasının yardımcı olacağını düşünüyor. Böylece pilotlara tüm sezon boyunca devam edecek bir ihlal hakkında bir açıklama yapılabilir.

Meksikalı pilot, "Biraz ilerleme kaydetmeye çalışmak iyi olur çünkü her hafta sonu farklı komiserler buluyoruz." dedi. 

Ancak Red Bull pilotu, ne Wittich'i ne de Freitas'ı görevden almanın doğru olduğunu düşünmüyor, bunun yerine diğer pilotları onlarla bir arada çalışmaya davet ediyor.

Perez, “Yeni yarışma direktörlerimize biraz zaman vermelisiniz Kesinlikle onlarla birlikte çalışacağım.”

“Şu anda çok fazla fikir ayrılığı var gibi görünüyor ama spordaki herkesin birlikte çalışmaya devam etmesi önemli.” dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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