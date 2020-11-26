Perez, kalan yarışlarda podyum için savaşmayı hedefliyor

Racing Point pilotu Sergio Perez, uzun bir adan sonra ilk podyumunu Türkiye'de aldı ve Racing Point bir kez daha iyi bir performans sergiledi.

Meksikalı pilot şu anda şampiyonada dördüncü sırada yer alıyor ve sezonu burada tamamlamak için kalan yarışlarda podyum hedefliyor.

Perez şöyle konuştu: "2014'te Bahreyn'de podyuma çıkmıştım ve çok özel bir andı. Bunun takımla üçüncü yarışımda olması şaşırtıcıydı. O günden beri birlikte beş podyum daha kazanmayı başardık."

"Şu anda takım içerisinde harika bir atmosfer var. Türkiye'deki yarıştan sonra şampiyonada dördüncülüğe çıktım ve burada kalmak istiyorum. Bahreyn ve Abu Dhabi için hedefim bu olacak."

"Kalan yarışlarda podyum için yarışmak ve sezonu güzel sonuçlar alarak bitirmek istiyoruz."

Lance Stroll ise şunları ekledi: "Bahreyn'deki yüksek hızlı beşinci ve altıncı virajlardaki hızlı yön değişikliklerini seviyorum. Ama en zor kısım, sol ön lastiği kilitlemenin çok kolay olduğu dokuzuncu viraj. Gelenek olarak ilk virajdaki frenleme bölümünde geçiş yapmak mümkün olmalı."

"Türkiye GP'ye dönersek, performansımdan ötürü hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü pole pozisyonundan başladıktan sonra öndeydim ve sonunda podyuma dahi çıkamadım."

"Lastiklerin beklendiği gibi çalışmadığını öğrendik ve açıkçası hayla kırıklığı bir şekilde azaldı. Bu deneyim bize bir dahaki sefere fayda sağlayacak."