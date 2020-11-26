Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
29 Kas
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
06 Ara
FP1:
8 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
13 Ara
FP1:
15 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Perez, kalan yarışlarda podyum için savaşmayı hedefliyor

Biletler
paylaşım
yorumlar
Perez, kalan yarışlarda podyum için savaşmayı hedefliyor
Ekleyen:
, Editör

Racing Point F1 pilotu Sergio Perez, 2020'nin kalan son üç yarışında podyum mücadelesinde olmayı umut ettiğini söyledi.

Racing Point pilotu Sergio Perez, uzun bir adan sonra ilk podyumunu Türkiye'de aldı ve Racing Point bir kez daha iyi bir performans sergiledi.

Meksikalı pilot şu anda şampiyonada dördüncü sırada yer alıyor ve sezonu burada tamamlamak için kalan yarışlarda podyum hedefliyor.

Perez şöyle konuştu: "2014'te Bahreyn'de podyuma çıkmıştım ve çok özel bir andı. Bunun takımla üçüncü yarışımda olması şaşırtıcıydı. O günden beri birlikte beş podyum daha kazanmayı başardık."

"Şu anda takım içerisinde harika bir atmosfer var. Türkiye'deki yarıştan sonra şampiyonada dördüncülüğe çıktım ve burada kalmak istiyorum. Bahreyn ve Abu Dhabi için hedefim bu olacak."

"Kalan yarışlarda podyum için yarışmak ve sezonu güzel sonuçlar alarak bitirmek istiyoruz."

Lance Stroll ise şunları ekledi: "Bahreyn'deki yüksek hızlı beşinci ve altıncı virajlardaki hızlı yön değişikliklerini seviyorum. Ama en zor kısım, sol ön lastiği kilitlemenin çok kolay olduğu dokuzuncu viraj. Gelenek olarak ilk virajdaki frenleme bölümünde geçiş yapmak mümkün olmalı."

"Türkiye GP'ye dönersek, performansımdan ötürü hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü pole pozisyonundan başladıktan sonra öndeydim ve sonunda podyuma dahi çıkamadım."

"Lastiklerin beklendiği gibi çalışmadığını öğrendik ve açıkçası hayla kırıklığı bir şekilde azaldı. Bu deneyim bize bir dahaki sefere fayda sağlayacak."

 
Sirotkin: "F1'e dönüşüm gerçekçi görünmüyor"

Önceki haber

Sirotkin: "F1'e dönüşüm gerçekçi görünmüyor"

Sonraki haber

Brawn: "Para, 2021 takvimindeki boşluğu doldurmamızda önemli bir rol oynayacak"

Brawn: "Para, 2021 takvimindeki boşluğu doldurmamızda önemli bir rol oynayacak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP Biletler
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Vettel: "Mercedes'ten teklif alırsam tabii ki 'hayır' demem"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Mercedes'ten teklif alırsam tabii ki 'hayır' demem"

Suudi Arabistan, F1 yoluyla maskeleme iddialarını yanıtladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Suudi Arabistan, F1 yoluyla maskeleme iddialarını yanıtladı

Sizin Köşeniz: Alonso'nun dönüşü neden Schumacher'den farklı olacak?
Formula 1 Formula 1 / Blog

Sizin Köşeniz: Alonso'nun dönüşü neden Schumacher'den farklı olacak?

Permane: "Kubica, Alonso ve Schumacher'in seviyesindeydi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Permane: "Kubica, Alonso ve Schumacher'in seviyesindeydi"

Red Bull'un Türkiye'deki reklam videosu yayınlandı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull'un Türkiye'deki reklam videosu yayınlandı

Binotto, Bahreyn GP'de de Ferrari'nin başında olmayacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto, Bahreyn GP'de de Ferrari'nin başında olmayacak!

Altın Tapir Ödülü'nü Charles Leclerc aldı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Altın Tapir Ödülü'nü Charles Leclerc aldı

Verstappen: "Mugello, Monza'dan daha kötü olamaz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Mugello, Monza'dan daha kötü olamaz"

Son Haberler

Bottas bir an önce 2021'e geçmek istiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Bottas bir an önce 2021'e geçmek istiyor

Brawn: "Para, 2021 takvimindeki boşluğu doldurmamızda önemli bir rol oynayacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Brawn: "Para, 2021 takvimindeki boşluğu doldurmamızda önemli bir rol oynayacak"

Perez, kalan yarışlarda podyum için savaşmayı hedefliyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez, kalan yarışlarda podyum için savaşmayı hedefliyor

Sirotkin: "F1'e dönüşüm gerçekçi görünmüyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Sirotkin: "F1'e dönüşüm gerçekçi görünmüyor"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel: "Mercedes'ten teklif alırsam tabii ki 'hayır' demem"

18s
2
Formula 1

Suudi Arabistan, F1 yoluyla maskeleme iddialarını yanıtladı

16s
3
Formula 1

Sizin Köşeniz: Alonso'nun dönüşü neden Schumacher'den farklı olacak?

1g
4
Formula 1

Permane: "Kubica, Alonso ve Schumacher'in seviyesindeydi"

15s
5
Formula 1

Red Bull'un Türkiye'deki reklam videosu yayınlandı

13s

Son Haberler

Bottas bir an önce 2021'e geçmek istiyor
F1

Bottas bir an önce 2021'e geçmek istiyor

Brawn: "Para, 2021 takvimindeki boşluğu doldurmamızda önemli bir rol oynayacak"
F1

Brawn: "Para, 2021 takvimindeki boşluğu doldurmamızda önemli bir rol oynayacak"

Perez, kalan yarışlarda podyum için savaşmayı hedefliyor
F1

Perez, kalan yarışlarda podyum için savaşmayı hedefliyor

Sirotkin: "F1'e dönüşüm gerçekçi görünmüyor"
F1

Sirotkin: "F1'e dönüşüm gerçekçi görünmüyor"

Altın Tapir Ödülü'nü Charles Leclerc aldı
F1

Altın Tapir Ödülü'nü Charles Leclerc aldı

Son Videolar

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar 06:49
Formula 1
21 Kas 2020

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti? 06:38
Formula 1
20 Kas 2020

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti?

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever? 10:54
Formula 1
19 Kas 2020

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever?

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu 03:52
Formula 1
17 Kas 2020

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu

Türkiye GP saçma mıydı yoksa mükemmel mi? 16:34
Formula 1
17 Kas 2020

Türkiye GP saçma mıydı yoksa mükemmel mi?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.