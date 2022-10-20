Perez, kalan yarışlarda "harika sonuçlar" almak istiyor

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Sergio Perez, sezon boyunca istikrarlı sonuçlar almakta zorlandı ve ilk başta şampiyonluk için çekişiyor gibi görünse de, sezon ortasında geriye düştü.

Sonuç olarak şu anda şampiyona ikinciliği için çekişiyor ve kalan dört yarışta Red Bull'un odak noktası bu olacak.

Ayrıca takımlar şampiyonasında devam eden bir savaş var ve takım bu hafta sonu gerekli puanları alıp, burada da işi bitirmek istiyor.

Amerika GP hafta sonu öncesinde konuşan Perez, kalan yarışlardaki hedefinin şampiyona ikinciliği olacağını dile getirdi.

Perez, "Austin'e gelmek her zaman keyif vericidir. Sezonun en sevdiğim yarışlarından biri. Şehirdeki ve pistteki atmosfer inanılmaz."

"Güçlü bir takıma sahibiz. Max Japonya'da şampiyonluğu erkenden kazandı ve bu hafta sonu takımlar şampiyonluğunu da garantileyebiliriz."

"Eğer kazanırsak seyircilerin çok mutlu olacağını düşünüyorum!"

"Şimdi şampiyonayı ikinci sırada bitirmek istiyorum, odağımı mümkün olduğunca buna çeviriyorum ve kalan yarışlarda takımla birlikte harika sonuçlar elde etmek istiyorum." dedi.