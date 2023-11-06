Perez: "İyi sonuçlar almak artık sadece bir 'zaman' meselesi"

Red Bull pilotu Sergio Perez, sıralama turlarında şanssızlık yaşadığı Brezilya'da iyi bir yükselişle dördüncü oldu.

Son bölümde üçüncülük için çekişen Meksikalı pilot, Fernando Alonso ile olan savaşından büyük keyif aldığını söyledi.

Perez şöyle dedi: "Mercedes'i geçmem biraz zaman aldı ve temelde yarışıma zarar veren de bu oldu."

"Son bölümde podyuma çıkmaya gerçekten çok yaklaştık. Fakat Fernando'yu tebrik etmek zorundayım çünkü harika bir mücadeleydi. Çok adil yarıştı."

"Bu gerçekten çok iyi, çünkü birbirimizle her zaman çok fazla boşluk bırakıyoruz, bence bunu gridde çok az sürücüyle yapabilirsiniz."

"Fernando'nun her zaman bir oyun içinde olduğunu biliyorsunuz ama her zaman adil davranıyor."

"Gerçekten harika bir yarıştı. Bence podyumu kim alsaydı hak edecekti ve alan oydu."

Bir şeyleri farklı yapıp yapamayacağı sorusuna Perez, "Elbette fırsatım vardı, denedim fakat düzlüklerde gerçekten hızlıydı. Benden 0.8 saniye uzaktaydı ve genelde orada kaldı."

"Yine de o turlarda farklı bir şey yapabileceğimi sanmıyorum."

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

"Kendime gelecek olursam; son birkaç haftadır hızımız gayet iyiydi ancak birkaç sebepten ötürü her şeyi bir araya getiremedik. Sanırım bunun gerçekleşmesi an meselesi."

"Şampiyona açısından da iyi bir hafta sonu oldu. Artık Vegas'ı sabırsızlıkla bekliyorum, elimizdeki gücü göstermemizin an meselesi olduğuna inanıyorum." cevabını verdi.

Perez, son yarışlarda çok şey öğrendiğini dile getirdi.

"Her şeyi sıfırlamak kesinlikle yardımcı oldu. Sanırım Katar'dan sonra geri döndüğümde yanlış yaptığımız pek çok şeyi anladık."

"Austin biraz sıkıntılıydı ama o zamandan beri Meksika bile oldukça iyiydi. Yarış dışı kaldım ama liderliğe çok yakındım."

"Gerçekte iyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum."

Şampiyonada puan farkını açmasıyla ilgili de Perez, "Evet, şampiyona açısından iyi bir gündü."

"Podyumda olmak isterdim, bunu kaybetmek üzücü ama Fernando için mutluyum çünkü o iyi bir yarış çıkardı." dedi.