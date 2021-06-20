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Perez: "İyi bir yarış çıkardık"

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Red Bull pilotu Sergio Perez, iyi bir yarış çıkardıklarını ve takımın yarışı kazandığı için mutlu olduğunu belirtti.

Perez: "İyi bir yarış çıkardık"

Dördüncü sırada başladığı yarışta oldukça uzun bir ilk bölüm geçiren Perez, yarışın sonlarına doğru bunun meyvelerini topladı.

İlk pit stopların ardından Mercedes pilotu Valtteri Bottas'a kıyasla daha yeni lastikleri olan Meksikalı pilot, Fin pilotu arkasında bırakarak podyuma çıkmayı başardı ve takımı için önemli puanlar topladı. 

Perez de hem kendisinin hem de takımın performansından memnun. Meksikalı pilot yarışı hakkında şunları söyledi: "Evet, [ilk bölümde] lidere yakın kalabilmek önemliydi ancak ilk 5-10 tur rüzgar yüzünden aracı sürmek neredeyse imkansızdı. Bugün daha az yere basma gücü üreten ayarlarla yarıştık bu yüzden önünüzdeki aracı takip etmek oldukça zorluydu."

"Ancak sonra, muhtemelen rüzgar sakinleştiğinde, pist iyileşmeye başladı. Bir ritim yakalamaya başladım. [İlk bölümde] oldukça uzun pistte kalmayı başardık ki bu, yarışın sonunda meyvelerini verdi."

"Bence lastiklerdeki aşınma beklediğimizden oldukça yüksekti. Yani evet, iyi bir yarış çıkardık, takım iyi bir strateji uyguladı. Bugün yarışı kazandığımız ve iyi puanlar topladığımız için mutluyum."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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