Perez: "İyi bir pozisyondayız"

Red Bull pilotu Sergio Perez hem ilk seansta hem de ikinci seansta takım arkadaşı Max Verstappen'e oranla epey yavaş kaldı.

İkinci seansta orta lastikle attığı turla beraber 10. olan Perez, Mercedes pilotlarından yaklaşık 0.9 saniye daha yavaştı.

Red Bull pilotu Perez, seansın ardından verdiği demeçte aracın iyi durumda olduğunu söyledi ve olumlu konuştu.

Perez, "Bence araç iyi hissettiriyor. Hafta sonu için iyi bir potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum. Yarın hava durumunun nasıl olduğu ilginç olacak ama sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bence iyi bir sıralama turlarına sahip olmalıyız. Elimizde bugün sayesinde çok fazla bilgi var ve yarın için en iyi parçaları seçip, güçlü bir sıralama turlarına sahip olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor."

"Ayar seçerken aklımızın bir köşesinde havanın nasıl olacağı da var. Bence yarın için parçaları analiz etmeli ve neler yapabileceğimize bakmalıyız."

"Fakat yakın olacak. Bence iyi bir tempomuz var. Yarın herkes elini açtığı zaman neler olacağını görmek ilginç olacak." dedi.

Perez yapılan görüşmelerin ardından 2022 için Red Bull'la kontrat yeniledi ve artık tamamen sürüşüne konsantre olabilecek.

Bu konuda Perez, "Gelecek yıl ne yapacağımı bildiğim için buna enerji harcamamak ve sadece bu sezona odaklanmak çok güzel." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images