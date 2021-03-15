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Formula 1 / Son dakika

Perez: "İyi bir aracımız var"

Ekleyen:
, Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, Bahreyn testinin ardından verdiği demeçte RB16B hakkında "iyi bir araç" yorumunda bulundu.

Perez: "İyi bir aracımız var"

Red Bull Formula 1 pilotu Sergio Perez, Bahreyn'de gerçekleştirilen sezon öncesi testinin son gününde, sabah bölümünde piste çıkarak 49 tur attı ve 1:30.187 yaparak testi ilk on içerisinde tamamladı.

Seansın ardından konuşan Perez, kendisi için iyi bir hazırlık dönemi olduğunu söyledi.

"Sezon öncesi testinin bittiğini düşünmek kulağa çılgınca geliyor! Çünkü testlere yeni başlamış gibi hissediyorum. Bence bu kariyerimdeki en kısa sezon öncesi dönemiydi."

"Oldukça sınırlı sayıda test yaptık ve çok az tur attık, ancak pek çok ayar üzerinde çalıştık ve araca her geçişimde daha da geliştik."

"Sezon hakkında çok heyecanlıyım ve bence iyi bir aracımız var. Yine de araçtan en iyi şekilde faydalanmak için öğrenecek çok şeyim var."

"Takım harika bir iş çıkarıyor. Bahreyn'de nerede başladığımız değil, Abu Dabi'yi nerede bitirdiğimiz önemli olacak."

"Artık sadece yarış hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyorum. Adım adım hareket edeceğiz, başlangıçta sabırlı olacağız ve sonra her şey bir araya gelmeye başlayacak."

Red Bull'un yarış mühendisi şefi Guillaume Rocquelin, "Testin son gününde, ilk birkaç günün aksine aracı en iyi hale getirmeye ve hangi yöne gittiğimizi anlamaya çalıştık."

"Bu yüzden kısa sürüşler ve ayar çalışmaları yapıp, garajda biraz daha fazla vakit geçirdik. Bir yandan gelişim çalışmaları yaparken, diğer yandan takım ve sürücülerle beraber çeşitli prosedürler deneyip, pit stop çalışmaları gerçekleştirdik." diyerek son gün programını böyle anlattı.

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Editör Kemal Şengül

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