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Formula 1 / Son dakika

Perez: "İyi bir araca sahip olduğum bir yılda Coronavirüs çıktı"

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Perez: "İyi bir araca sahip olduğum bir yılda Coronavirüs çıktı"
Ekleyen:
, Editör
21 Mar 2020 15:47

Sergio Perez, bu yıl çok iyi bir araca sahip olduğu için Coronavirüs'ün ortaya çıkmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Racing Point, 2020 yılının kış testlerinde iyi bir performans sergiledi ve bazılarına göre Ferrari ile yarışacak seviyeye geldi.

Aracın 2019 yılındaki Mercedes'e benzerliği dikkat çekiyordu ve Melbourne yarışı yapılsaydı, belki de Renault tarafından protesto edilecekti.

Şimdi Coronavirüs nedeniyle ilk yedi yarış ertelendi/iptal edildi ve bu durum sezona başlamak için son derece hazır bir görüntü çizen Racing Point'i hayal kırıklığına uğrattı.

Perez, "Böyle bir aracım olduğu yılda..." diyerek hayal kırıklığını dile getirdi ve sözlerine şöyle devam etti: “Durum düşündüğümüzden çok daha ciddi. İtalya örneğini ele alırsak, tüm vakaları çözmek için yeterli hastane kapasitesine sahip değiller."

Perez, iyi bir araca sahip olduklarını ama en iyi takımların yine önde yer aldığını da düşünüyor.

“En iyi araçların hâlâ biraz ileride olduğunu düşünmeme rağmen kesinlikle iyi bir arabamız var."

“Orta grup çok yakın ve podyumlar için hâlâ önümüzdeki üç takıma bir şeyler olması gerekiyor. Ama göreceğiz."

“Çok fazla şey bilmesem de muhtemelen farkı azalttık. Neler olduğunu öğrenmek için sabırsızlanıyorum."

"Ancak Coronavirüs sahneye girdi ve her şeyi değiştirdi: “ 

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Editör Kemal Şengül

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