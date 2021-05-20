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Formula 1 / Monako GP Haberler

Perez: "İspanya'daki sıralama performansım tek seferlikti"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, İspanya'da geride kalmasına rağmen endişeli olmadığını, çünkü bunun tek seferlik bir performans olduğunu söyledi.

Perez: "İspanya'daki sıralama performansım tek seferlikti"

Red Bull pilotu Sergio Perez, şimdiye kadar istikrarlı bir performans göstermekten çok uzaktı.

İspanya GP sıralama turlarında omzundaki sorunla beraber gerilerde kalan Perez, yarışta trafik sorunuyla uğraştı ve sonuç olarak beşinci sırada finiş gördü.

Monako GP öncesi konuşan Perez, "Monako, hepimizin bildiği üzere sıralama turlarının önemli olduğu bir yer. Diğer yerlerden daha önemli, sonucun %99'u cumartesi gününe bağlı. Yani cumartesi günü mükemmel bir tur atmak çok ama çok önemli."

"Umarım harika bir yarış çıkarabilir ve sonunda podyum pozisyonlarında olup, öndekilerle arayı azaltmaya başlayabiliriz. Atabileceğim pek çok adım olduğunu söyleyebilirim. Sanırım geliştirmem gereken çok yer var ve evet, her hafta sonu araçtan daha fazla şey öğreniyorum. İspanya'daki cumartesi gününün bir defaya mahsus bir şey olduğunu düşünüyorum. İlk üç yarışta iyi bir ilerleme kaydettiğimi düşünüyorum ve açıkçası İspanya'yı unuttum, önüme bakıyorum."

"Pozisyonlarımı geliştirmemle ilgili tüm baskıyı kendim yapıyorum. Aracın tüm potansiyelini ortaya çıkarmak istiyorum ve yapmam gereken işi biliyorum. Yani takımın ne yapacağımı söylemesi gerekmiyor."

"Aracın tüm potansiyelini ortaya koymam ve aracı olması gereken yere koymam gerekiyor. Aracın hak ettiği yerde olmalıyım ve geçen hafta sonu böyle değildi."

"Monako'da aracınızda biraz güven hissine ihtiyacınız var. Bu yüzden hafta sonu boyunca bunu yakalayabilirsem ve gerçekten araç ile iyi olduğumu hissedersem, o zaman sezonun geri kalanı için çok iyi olurdu. Monako'da bu güveni elde edebilirseniz, başka bir yerde de yapabilirsiniz. Bu yüzden bu açıdan benim için çok önemli bir hafta sonu olacak. Şu anda sahip olmadığım bu güveni yakalayabilmeliyim. Umarım burada güzel bir hafta sonu geçirebiliriz." dedi.

Perez, omzunun nasıl olduğu ve İspanya'nın tekrarlanmasından endişe edip etmediği sorusuna ise, "Bu konuda endişem yok. Bence tek seferlik bir şeydi ve bu hafta sonu %100 seviyemde olmalıyım. Bence orada olanlar, sıralama turlarında omzumdaki acı verici sorunla ilgiliydi ve tek seferlikti. Bunun sebebini anladık. Şimdi ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ve bence bir sorun olmamalı." cevabını verdi.

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Kemal Şengül

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