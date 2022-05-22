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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Perez, İspanya GP'deki takım emrini Red Bull'la konuşmak istiyor

Sergio Perez, İspanya GP'de Max Verstappen'le mücadele etmesinin istenmemesinin ardından takım patronlarıyla görüşmek istediğini söyledi.

Ekleyen:
, NobleF1
Çeviren:
Abdullah Çelik
Perez, İspanya GP'deki takım emrini Red Bull'la konuşmak istiyor
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Meksikalı pilotun yarışı lider götürdüğü dönemde takım arkadaşı Max Verstappen alternatif bir strateji ile arkasından geliyordu. O süreçte kendisine Verstappen'in atak yapması halinde zorlamaması söylendi.

Benzer durum daha önce Perez için ortaya çıkmıştı. Verstappen'in George Russell'ın arkasında takılı kaldığı anlarda Perez daha yeni lastiklerle onları yakaladı ve Perez, takıma Verstappen'in kendisine yol vermesini söylemesini istedi. Red Bull bunu yapmamıştı ve Perez yarış içerisinde bu durumun adil olmadığını ifade etti.

Perez yarışın sonunda bir pit stop daha yaptı ve yarışı Verstappen'in 13 sn arkasında tamamladı. Yarışın ardından telsizden konuşan Perez, 1-2 oldukları için takım adına mutlu olduğunu ancak yaşananlar hakkında bir açıklama istediğini söyledi.

Bu konunun sorulması üzerine Perez, "İspanya GP'de ilk kez podyuma çıktığım için çok mutluyum.  (Galibiyete) Yakındık. Ancak günün sonunda takım için harika bir sonuç oldu. Bu açıdan mutluyum." dedi.

Telsizden ifade ettiği hayal kırıklığı için Perez, "O dönemde farklı stratejilerdeydik."

"Başlangıçta Max'in geçmesine izin verdim. O dakikalarda stratejimin çalışması için kritik saniyeler kaybetmek istememiştim. Ancak yine de takım için iyi bir sonuç oldu." dedi.

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