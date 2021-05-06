Perez, İspanya GP'de Red Bull'la ilk podyumunu almayı hedefliyor

Sergio Perez, kariyerinin ilk puanlarını 2011 yılında Sauber'de yarışırken Barselona'da almıştı ve geçen yıl da Barselona'da iyi bir performans sergiledi.

Bu yıl yeni takımı Red Bull ile ilk kez burada yarışacak olan Meksikalı pilotun nasıl performans göstereceği merak konusu.

Barselona, yapısı ve şartları gereği güç düzeni anlamında daha net bir görüntü sunuyor. Ayrıca sürücüler burayı geçmişteki sezon öncesi testlerinden çok iyi bildikleri için daha az zorlanıyorlar.

Meksikalı pilot, bu hafta sonu yapılacak yarış hakkında konuştu ve başlangıçtan itibaren mücadelede olmaları gerektiğini söyledi.

Perez, hedefini de podyum belirlemiş durumda.

Portimao'da dördüncü olan Perez, "Bence başlangıçtan itibaren mücadelede olmalıyız. Burası oldukça yavaş virajların yanı sıra birden fazla hızlı virajın yer aldığı oldukça özel bir pist. Bu yüzden burası için kilit nokta doğru dengeyi bulmak ve sağ lastiklerin durumuna dikkat etmek. Ayrıca rüzgarı da hesaba katmak gerekiyor. Yani çok zor bir pist, fakat dediğim gibi en başından itibaren rekabetçi olmalı ve galibiyet için savaşmalıyız."

"Barselona kendi açımdan özel bir yer, 2011'de Formula 1'deki ilk puanlarımı orada aldım ve kim bilir? Belki de Red Bull ile ilk podyumumu da orada alırım. Bu, sıralama turlarının çok önemli olduğu bir pist ve bu mücadele için hazır olduğumuza eminim. Bu yıl orada her zamanki kış testlerimiz yoktu ve geçen yılki pist koşulları, Mayıs ayına göre farklıydı. Burada RB16B'nin neler yapabileceğini gerçekten merak ediyorum. Geçen yıl bu, COVID-19 sonrası sürüş yaptığım ilk yarıştı ve iyi sonuçlar aldım. Yani evet, sürüş yapmayı sevdiğim bir pist." dedi.

Bu yıl Red Bull ve Mercedes, şampiyonluk için kıyasıya bir rekabet içerisinde ve bunun takımlar içerisindeki atmosferi nasıl etkilediği merak konusu.

Bu konuda ne söyleyebileceği sorusuna Perez, "Kısa bir süredir bu takımlayım, fakat buraya geldiğimden beri atmosfer hep aynıydı. Takımdaki herkes aynı hedefe yani yarışlar kazanmaya ve şampiyonluklar hedeflemeye yönelik çalışmalar yapıyor. Alışkın olduğumdan tamamen farklı bir atmosfer var ve motivasyon gerçekten çok yüksek. Burada olmaktan ve bu çalışmaların bir parçası olmaktan çok memnunum. Bu takımı hayal kırıklığına uğratmayacağıma eminim." cevabını verdi.

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images