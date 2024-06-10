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Formula 1 İspanya GP

Perez, İspanya GP için grid cezası aldı!

Sergio Perez, Kanada'da hasar alan Red Bull aracıyla devam ettiği için üç sıra grid cezası aldı.

Ezel Tan
Güncel:
Sergio Perez, Red Bull Racing, with his performance coach Jose Canales in the pit lane

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Perez, Montreal'deki yarışın 53. turunda ıslak bir bölüme dokunmasının ardından altıncı virajda bariyerlere çarptı.

Perez, aracın arka tarafını duvara çarparak kanada ciddi şekilde hasar verdi fakat takım pite gelmesini istedi.

Yavaş şekilde pite dönen Perez, piste pek çok parça saçtı ve bu da FIA'nın konuyu incelemeye almasına neden oldu.

Hakemler Perez ve Red Bull'un kurallara aykırı hareket ettiğini, bu yüzden  Perez'e Barcelona'daki bir sonraki yarış için üç sıra ceza verdiğini duyurdu. Takım ayrıca ihlal nedeniyle 25,000 Euro para cezası ödeyecek.

Red Bull, güvenlik aracından kaçınmak için Perez'i pite çağırdığını kabul etti.

Takım arkadaşı Max Verstappen o sırada McLaren pilotu Lando Norris'e beş saniye fark atmıştı ve galibiyete doğru gidiyordu. 

Fakat Perez'den hemen sonra Carlos Sainz ve Alex Albon'un temas yaşaması, Red Bull'un kaçınmaya çalıştığı güvenlik aracına neden oldu.

A Red Bull mechanic gathers the remains of the rear wing from the car of Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

A Red Bull mechanic gathers the remains of the rear wing from the car of Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

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